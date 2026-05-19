Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 19 de mayo (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy martes 19 de mayo en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

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-- 09.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI asiste a la sanción de la reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española. Palacio de la Zarzuela (C/ Manuel Alonso, s/n). Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

-- 09.30 horas: En Rovinj (Croacia), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la cumbre del foro de países mediterráneos de la UE.

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-- 10.00 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

-- Ruedas de prensa en el Congreso: a las 10:30 horas, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero; a las 10.45 horas, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello; a las 11.00 horas, la portavoz de Vox, Pepa Millán; a las 11.15 horas, la diputada de Sumar Tesh Sidi; a las 11.30 horas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; a las 11.45 horas, el diputado de Sumar Alberto Ibáñeza.

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-- 11.45 horas: El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, es entrevistado en el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el acto 'Una visión actualizada de la diplomacia económica española. 20 años de encuentros con embajadores'. Sede del Ministerio (Pl. Marqués de Salamanca, 8). A las 16.30 horas, se reúne con el representante especial de la UE para el Sahel, João Cravinho. Sede del Ministerio (C/ Duque de Rivas, 1).

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-- 13.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de UN Foundation. La Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n). .

-- Actividades parlamentarias del Congreso

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-- 10.30 horas: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo con su correspondiente comparecencia y Mesa y portavoces a su término.

-- 11.00 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

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-- 11.00 horas: Comisión de Juventud e Infancia.

-- 11.00 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Sala Solé Tura.

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-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana del 29 de octubre de 2024. Comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. Sala Sagasta.

-- 12.00 horas: Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE.

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-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala María Pineda.

-- 12.00 horas: Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Comparecencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez. Sala Cánovas.

-- 12.15 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Sala Roca I Junyent.

-- 12.30 horas: Comisión de Peticiones. Sala Istúriz.

-- 12.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores. Sala AIII-P.1

-- 12.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Sala SERT

-- 13.00 horas: Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Comparecencia del responsable del despliegue del CNI en Girona en el año 2017. Sala Prim.

-- 13.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sala Istúriz.

-- 14.00 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior. Escritorio de la Constitución (Palacio).

-- 14.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Escritorio del Reloj (Palacio).

-- 15.00 horas: Pleno. Hemiciclo

-- Fin pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Escritorio del Reloj (Palacio).

-- Fin pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Sala Lázaro Dou.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.45 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Transición Ecológica. Por videoconferencia.

-- 10.00 horas: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Comparecencia de la Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araújo Chamorro. Sala Manuel Giménez Abad.

-- 10.30 horas: Mesa del Senado. Sala Mañanós.

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Defensa. Por videoconferencia.

-- 11.15 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Transformación Digital. Por videoconferencia.

-- 12.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. Por videoconferencia.

-- 13.30 horas: Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Sala de Europa.

-- 16.00 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Comparecen: la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Antonia Blasco Marhuenda; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García; y la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque Salgado. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En San Fernando de Henares (Madrid), la Audiencia Nacional continúa el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

AUTONOMÍAS

-- 09.40 horas: El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, es entrevistado en 'El Matí' de Catalunya Ràdio.

-- 12.30 horas: En Villatolbas (Toledo), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº2 (Crtra. Madrid-Albacete (N-301), Km. 81).

-- 17.30 horas: En Toledo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en la presentación del libro 'El problema de la Vivienda', de Javier Burón. Biblioteca de Castilla-La Mancha (Cta. Carlos V, 4).