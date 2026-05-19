Interpol aborda en Toledo retos como el narcotráfico coincidiendo con los cien años de colaboración con España

La ciudad de Toledo acoge desde este miércoles la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol, un evento que reúne a un centenar de representantes de 50 países en el que se debatirá sobre retos comunes como las amenazas emergentes ligadas al narcotráfico en Europa o el abuso sexual infantil en Internet. Además, coincide con los cien años de colaboración entre la Policía Nacional y la considerada como mayor organización policial internacional del mundo.

La colaboración de la Policía comenzó en 1926 con Victoriano Mora, un inspector general del Servicio de Identificación de Criminalística, y se ha extendido hasta la actualidad alcanzando numerosos éxitos en el plano del intercambio de información policial, como acredita la detención en España en 2023 del exmilitar venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal, reclamado por EEUU, tras dos años oculto en Madrid.

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Unos años antes, en 2020, fue el turno de Carlos García Juliá, autor de cinco asesinatos de los abogados laboralistas de la calle de Atocha de Madrid en 1977, y que fue extraditado desde Sao Paulo (Brasil) poniendo fin a una huida de 29 años.

La relevancia de Interpol, de la que forman parte 196 países, también quedó patente un año después del atentado yihadista del 11-M perpetrado en Madrid en 2004, cuando fue detenido y extraditado desde Serbia a España en un avión militar un sospechoso que logró escapar del dispositivo policial en el piso de Leganés que usaban los terroristas.

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Entre las detenciones mediáticas figura la de Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como 'El Dioni', extraditado en 1990 desde Río de Janeiro (Brasil) escoltado por dos inspectores de la Policía. En 1995 fue muy relevante la del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, que fue extraditado desde Laos.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL APOLÍTICA

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En el año 2000, Interpol contó por primera vez con un presidente español, el comisario Luis Espigares Mira, y en 2013 se dio un paso más al crear la actual División de Cooperación Internacional, cuya jefatura la ejerce la comisaria Alicia Malo.

"Una de las características, recogida en el Estatuto de Interpol, es que es una organización totalmente apolítica; esto es una asociación de policías y cualquier consideración política está excluida desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista del intercambio de información", ha señalado Malo en declaraciones a Europa Press.

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En este contexto, destacan las notificaciones rojas con las que Interpol canaliza las solicitudes de los países que forman parte de la organización internacional para detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición o entrega legal. Con este mecanismo, en España se arrestó en 2025 a unas 600 personas, mientras que las autoridades españolas consiguieron la detención de otros cien sospechosos fuera de sus fronteras.

Interpol también cuenta con notificaciones negras --relativas a cadáveres o restos humanos de víctimas sin indentificar-- y un total de 19 bases de datos policiales de las que la comisaria Alicia Malo destaca la de imágenes de abuso sexual de menores o el acuerdo que la Unión Europea está ultimando para poder consultar datos sobre documentos de identidad extraviados o robados.

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La responsable de la División de Cooperación Internacional también ha puesto en valor los proyectos que impulsa Interpol en zonas que para España son estratégicas. "En el Sahel o Magreb tenemos que tener un despliegue porque sí, y en América tampoco queremos perder la posición que tenemos ahora mismo; una persona sobre el terreno te soluciona muchas cosas", ha expuesto.

CIBERDELINCUENCIA Y ESTAFAS A GRAN ESCALA

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La ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas a gran escala o la trata de personas serán otros de los temas que se someterán a debate en un encuentro que contará con la presencia del vocal miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, el representante de Canadá, y Australia, Brasil y Benín.

La Policía pondrá en valor en la Conferencia de Toledo operaciones como 'Wall' desarrollada en 2016 de forma conjunta con las autoridades chinas y que logró la detención y extradición de 269 personas localizadas en España por su relación con estafas millonarias.

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La centenaria relación con Interpol ha permitido establecer lazos policiales entre diferentes países, como ocurrió en 1940 entre España y México permitiendo la identificación de Ramón Mercader del Río como autor del asesinato del político ruso León Trotsky.

Interpol se ha ido nutriendo de las aportaciones económicas nacionales hasta la alianza actual conformada por 196 países. El español figura como una de las lenguas oficiales desde 1954 y en los últimos años, según ha recordado Alicia Malo, se ha ido perfeccionando el mecanismo de colaboración para que participen policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra. "Les acompañamos y luego ya son autónomos", ha señalado la comisaria.

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La Conferencia de Toledo será inaugurada este próximo 20 de mayo por la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, el presidente de Interpol, Lucas Philippe, y el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza. La ceremonia de clausura estará presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.