Grupo opositor pide determinar responsabilidades en papel de Saab en Venezuela

Caracas, 19 may (EFE).- El grupo parlamentario opositor Libertad, de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, propuso este martes un debate sobre el papel que tuvo el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, en el Gobierno del país suramericano, con el fin de determinar responsabilidades y que haya "consecuencias claras".

En nombre de la bancada, el diputado Luis Florido señaló que Saab "obtuvo no solo pasaporte y cédula venezolana, sino representación incluso hasta en nombre de la república", además de que ocupó cargos como el de ministro de Industrias, pese a que la Constitución establece que "se requiere poseer la nacionalidad" de este país.

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"¿Quién le otorgó a Alex Saab nacionalidad venezolana? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. (...) El señor Alex Saab no solo fue contratista del Estado, sino que también fue ministro e incluso fue representante en la mesa de negociación (entre el chavismo y la oposición) en México, es decir, un hecho sumamente grave que tiene responsabilidades que tienen que clarificarse", dijo.

Además, Florido señaló que se deben anular los acuerdos aprobados en el Parlamento en favor de Saab y que todos los convenios firmados por él "son nulos de nulidad absoluta".

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"Estamos ante un hecho muy grave donde está involucrado el Estado venezolano, donde está involucrado el Gobierno y tiene, por supuesto, que clarificarse por el bien de la república", expresó.

El opositor cuestionó que al chavismo "se le haya pasado" que Saab haya falsificado su cédula de identidad venezolana, como dijo el lunes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien aseguró que el empresario, deportado el sábado a Estados Unidos, no es venezolano y cometió "fraudes de todo tipo".

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Por su parte, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que, al ser Saab un ciudadano extranjero, Venezuela "no puede obstaculizar ni impedir un proceso de deportación si hay algún tipo de acción criminosa en otro país".

"Lo hemos dicho varias veces, nosotros sí vamos en serio en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad", expresó.

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Asimismo, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que "sería enaltecedor" que un diputado opositor hablara sobre el "gigantesco robo perpetrado por sectores de oposición en los dineros de Venezuela en cuentas en el exterior".

El Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, defiende la deportación de Saab como una decisión basada en los intereses de su país.

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Rodríguez fue una de las que celebró el regreso de Saab en diciembre de 2023 a Venezuela, luego de que fuera liberado producto de una negociación con el Gobierno del entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

El empresario se presentó el lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero. EFE

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