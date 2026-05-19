Gemma Pinto da la última hora de su cuñado Álex Márquez tras su aparatosa caída

Este domingo, durante el Gran Premio de Cataluña de Moto GP, Álex Márquez sufría un aparatoso accidente a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Tras el susto inicial, el piloto era evacuado de urgencia en helicóptero del circuito de Montmeló para ser trasladado a un hospital de Barcelona donde, horas después, era intervenido de una fractura en la clavícula derecha.

Consciente de la preocupación de sus seguidores, el hermano de Marc Márquez lanzaba un mensaje tranquilizador a través de sus redes sociales junto a una imagen con collarín posando con su mejor sonrisa y el dedo pulgar haciendo el gesto de que todo está bien: "Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

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"Estoy aún muy dolorido y magullado pero viendo las imágenes solo puedo pensar que fui muy afortunado", actualizaba el lunes también a través de su perfil oficial horas antes de recibir el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en casa rodeado de su familia y de su pareja, la influencer Gabriela Guzmán, con la que mantiene una discreta historia de amor desde 2024.

Y ahora ha sido la novia de Marc, Gemma Pinto, la que ha dado la última hora sobre el estado de su cuñado en un evento de la firma Goa Organics en Madrid. "La verdad es que fue un susto muy fuerte para familia, creo que también para toda la afición al motociclismo" ha reconocido todavía impactada.

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"Poco puedo decir también por la privacidad de él, pero está bien, está estable, y ahora pues a recuperarse como todos, que están hechos de otra pasta" ha revelado sobre cómo se encuentra Álex tras el accidente, Apuntando que ahora toca darle "toda la fuerza y mimos del mundo, que a mí me toca un poco por todas partes".