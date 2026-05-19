El G7 acuerda ayudas a países más afectados por guerra en Irán y respalda multilateralismo

París, 19 may (EFE).- Los ministros de Economía de los países del G7 acordaron este martes aportar ayudas a los países que se verán más afectados por las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en concertación con el FMI y el Banco Mundial, al tiempo que reafirmaron su compromiso con el multilateralismo.

"Si no hacemos nada, 50 millones de personas pueden verse afectadas por esta crisis. Hay que acompañarles tanto en nuestros diferentes países como fuera", aseguró en rueda de prensa el ministro francés de Economía, Roland Lescure, anfitrión de la reunión en su calidad de país que preside el G7 este año.

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Destacó que es la primera vez que este grupo, que reúne a Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Estados Unidos logran un acuerdo sobre los desequilibrios internacionales, en el que también han participado otros países invitados como Brasil, India, Kenia, Corea de Sur y, varios del Golfo Pérsico.

En una declaración conjunta publicada tras esta reunión de dos días en París, los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 reafirmaron su "compromiso con una cooperación multilateral" para hacer frente a los riesgos que pesan sobre la economía mundial por el impacto de la guerra en Oriente Medio, la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.

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Pese a todo, Lescure no ocultó en la rueda de prensa que las conversaciones de estos dos días en el seno del G7 celebrado en París fueron "francas, a veces difíciles".

"Durante estos dos últimos días hemos tenido discusiones francas, a veces difíciles, directas para encontrar soluciones a largo y corto plazo a los grandes desafíos económicos mundiales con el fin de garantizar la estabilidad económica", declaró en la conferencia de prensa, junto al gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

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Reunidos en París bajo presidencia francesa, los responsables económicos de las principales economías industrializadas advirtieron de que la incertidumbre global ha aumentado como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, especialmente por sus efectos sobre las cadenas de suministro de energía, alimentos y fertilizantes.

"El crecimiento y la inflación están expuestos a riesgos crecientes", señalaron los ministros y gobernadores de bancos centrales del G7, que defendieron la necesidad de respuestas coordinadas y temporales para proteger la actividad económica, reforzar la seguridad económica y limitar el impacto sobre los países más vulnerables.

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El G7 subrayó además la importancia de garantizar un tránsito "libre y seguro" a través del estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial, y reclamó una resolución duradera del conflicto para evitar nuevas perturbaciones sobre los mercados internacionales.

Los responsables económicos también reiteraron su compromiso con mercados "estables, transparentes y bien gestionados" para la energía y otras materias primas, al tiempo que pidieron a los países evitar restricciones "arbitrarias" a las exportaciones, ante el temor de nuevas tensiones sobre los precios y el abastecimiento.

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Al mismo tiempo, el grupo expresó preocupación por los crecientes desequilibrios económicos mundiales y advirtió en su declaración conjunta de que los déficits y superávits externos persistentes podrían generar mayores tensiones comerciales y riesgos financieros si no se corrigen mediante políticas coordinadas.

El G7 defendió así la necesidad de impulsar un crecimiento "equilibrado y sostenible", apoyado en una mayor inversión, el aumento de la productividad y la reducción de distorsiones económicas.

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Los países con grandes déficits externos deberían reforzar el ahorro interno y la consolidación fiscal, mientras que las economías con elevados superávits deberían estimular la demanda interna y la inversión, señalaron los ministros y gobernadores del G7.

Los participantes también destacaron el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales para vigilar la situación económica y coordinar el apoyo a los países más afectados por las crisis actuales.

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A la reunión de este martes asistieron además representantes de Brasil, India, Kenia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Siria, así como responsables del FMI, la OCDE, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales

París, 19 may (EFE).- El ministro canadiense de Finanzas, Jean-Philippe Champagne, destacó este martes que el G7 "está unido" para pedir la reapertura del estrecho de Ormuz que está causando fuertes efectos económicos, y también "el fin de las hostilidades".

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Al comienzo de la segunda y última jornada de la reunión de ministros de Finanzas de los siete países más ricos, que se celebra en París, Champagne avanzó que ese punto estará en el comunicado final que debe sintetizar en particular los puntos de consenso.

El responsable canadiense destacó que el bloqueo del estrecho de Ormuz, que fue una reacción de Irán al ser atacado por Estados Unidos e Israel con la guerra lanzada el 28 de febrero "es un asunto complejo que tiene impactos secundarios importantes".

Más allá de sus efectos evidentes sobre los precios del petróleo y del gas, se refirió a las consecuencias para la seguridad alimentaria, porque se han disparado igualmente los precios de los fertilizantes, ya que el golfo Pérsico es una de las principales regiones de producción y ahora no pueden salir debido al cierre de Ormuz, pero también para los semiconductores por la escasez de helio.

Champagne se felicitó de las "discusiones importantes" que los ministros del G7 mantuvieron la víspera durante la primera jornada de su encuentro sobre la forma de garantizar el aprovisionamiento de minerales críticos en un mundo "cada vez más complejo y volátil".

A su parecer, ese debate permitió "ver cómo se pueden tener cadenas de aprovisionamiento más resilientes".

En esta segunda jornada del encuentro participan cuatro países que la presidencia francesa del G7 ha decidido asociar, Brasil, India, Corea del Sur y Kenia, así como otros invitados teniendo en cuenta la actualidad internacional, que son Catar, Emiratos Árabes Unidos y Siria, después de que el lunes también estuviera invitado Ucrania.

En la agenda del día, está prevista después de una introducción general una sesión de trabajo sobre los desequilibrios macroeconómicos mundiales a la que seguirá otra sobre las alianzas internacionales y la política monetaria antes del almuerzo consagrado a la situación económica y a las conclusiones generales.

El ministro francés, Roland Lescure, será el encargado de presentar a la prensa esas conclusiones y el comunicado final.

Por la tarde, la presidencia francesa organiza una conferencia internacional sobre la cooperación internacional contra la financiación del terrorismo para la que ha anunciado la participación de 75 países y que será abierta por los discursos de Lescure y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Del cierre de la conferencia se encargará el presidente francés, Emmanuel Macron, que será el anfitrión de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad de Evian, en los Alpes, del 15 al 17 de junio.

París, 19 may (EFE).- "No creemos que este sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia", afirmó este martes el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, al reaccionar a la decisión de Estados Unidos de extender otros 30 días la exención de sanciones que permite continuar determinadas exportaciones de petróleo ruso por los problemas provocados por el cierre del estrecho de Ormuz.

En declaraciones a la prensa antes del inicio de la segunda jornada de la reunión del G7, hoy en formato ampliado a otros países invitados, Dombrovskis aseguró que "desde el punto de vista de la Unión Europea, no creemos que este sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia".

Dombrovskis incidió en que Moscú se está beneficiando económicamente de la actual crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio con el alza de los precios de los combustibles.

"Rusia es quien está ganando con la guerra en Irán y con el correspondiente aumento de los precios de la energía", recalcó el responsable europeo de Economía, quien defendió que la comunidad internacional debería "reforzar la presión" sobre el Kremlin en lugar de flexibilizar restricciones.

El comisario europeo de Economía explicó que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que también asiste a la reunión del G7 en París, informó la víspera a los socios del G7 sobre la decisión de Washington y les aseguró que la medida tiene carácter "temporal".

No obstante, Dombrovskis recordó que se trata ya de la segunda prórroga consecutiva de una exención que inicialmente debía durar solo 30 días.

En paralelo, el político letón destacó que los ministros del G7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón) y sus socios ampliados (Brasil, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kenia y Corea del Sur) van a abordar este martes los desequilibrios económicos globales y la necesidad de reforzar la cooperación internacional en un escenario geopolítico "más fragmentado".

Dombrovskis defendió además mantener el "orden internacional basado en reglas" y subrayó la importancia de preservar alianzas económicas sólidas frente a las crecientes tensiones comerciales y energéticas.

Señaló que la víspera informó al G7 de los avances del préstamo de apoyo de la Unión Europea a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, cuya condicionalidad macrofinanciera ya ha sido acordada. Asimismo, instó al resto de socios del G7 a contribuir con "su parte justa" para garantizar la financiación de Kiev.

El comisario elogió, por otra parte, el trabajo de la presidencia francesa del G7 para impulsar asociaciones internacionales sobre materias primas críticas, un asunto considerado estratégico por Bruselas para reducir dependencias externas en sectores tecnológicos y energéticos.

Por último, confirmó que la Comisión Europea mantiene contactos con las autoridades estadounidenses y con la empresa Anthropic para evaluar las oportunidades y riesgos financieros asociados a nuevas tecnologías de inteligencia artificial y su futura accesibilidad para entidades europeas, incluidos los bancos del bloque.