Un terremoto de magnitud 4,4 sacude la provincia de Nápoles sin causar graves daños

Roma, 21 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,4 ha sacudido la provincia de Nápoles, en la zona de los 'Campos Flégreos' (sur de Italia), bajo los que existe una enorme caldera volcánica, y se sintió con fuerza también en el centro de la ciudad, provocando de nuevo la preocupación entre los habitantes pero sin daños.

El seísmo se produjo a las 5.50 de la mañana (4.50 GMT) con epicentro en el mar y a 3 kilómetros de profundidad y al mismo siguió un enjambre sísmico con otros cuatro temblores de menor intensidad, según explica el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

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El terremoto sobre todo se sintió entre los residentes de Bacoli y Pozzuoli, donde se han cerrado los colegios por precaución, pero también en varios barrios de Nápoles, como Pianura, Vomero, Fuorigrotta o incluso centro histórico. El temblor se encuentra entre los más fuertes de la historia reciente de los Campos Flégreos, aunque menos intenso que el terremoto del 30 de junio de 2025, que registró una magnitud de 4,6.

También se han suspendido algunos trenes regionales y la línea 2 del metro para realizar las comprobaciones estáticas necesarias.

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En el mirador Maurizio Valenzi de Bacoli se derrumbó una parte del arco y también se han producido desprendimientos de material de las fachadas de edificios privados, explicó el alcalde Josi Gerardo Della Ragione.

"Hemos activado el Centro de Operaciones Municipales, alertado a todos los técnicos para que realicen inspecciones en el territorio y estamos preparando la suspensión de las actividades docentes para permitir las inspecciones necesarias en los edificios escolares", afirmó por su parte el alcalde de Pozzuoli, Gigi Manzoni .

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Mientras, el alcalde de Quarto , Antonio Sabino, también ordenó el inicio inmediato de inspecciones en todos los colegios y edificios públicos de la localidad.

Esta zona, en la que vive medio millón de personas, es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los 'Campos Flégreos', una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.

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Este suceso forma parte de la crisis bradisísmica que se viene desarrollando desde 2005: el constante levantamiento del terreno provoca tensiones en las rocas, generando terremotos, con los que la población lleva conviviendo desde hace tiempo.

Solo en abril, según el último boletín del Observatorio del Vesubio, se registraron 315 terremotos en los Campos Flégreos y desde principios de abril los sensores han registrado un levantamiento del terreno con un valor mensual promedio de unos 15 milímetros, mientras que desde enero de 2016 el suelo del lugar, en municipios como Pozzuoli, se ha elevado en 88 centímetros, según el INGV. EFE

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