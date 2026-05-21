Detenidos un alcalde y un exalcalde en el estado de Morelos en conexión con una red de crimen organizado

La Fiscalía General de México (FGR) ha anunciado las detenciones de un alcalde, un exalcalde y otros cuatro individuos más vinculados a una red de corrupción con la cual el "crimen organizado" habría logrado "infiltrar" varios gobiernos municipales del estado de Morelos, situado en el centrosur del país y limítrofe al norte con Ciudad de México.

"Se ha ejecutado un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia en diferentes puntos" de Morelos, ha afirmado el fiscal especial de Investigación de Asuntos Relevantes y portavoz de la Fiscalía General, Ulises Lara López.

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En la operación, las autoridades han podido "cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Agustín N., presidente municipal de Atlataúcan; Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla; así como Arisbel N, Pablo N, Horacio N y Jonathan N, actores políticos y sociales en el estado", ha detallado, ocultando los apellidos de los detenidos en consonancia con la legislación mexicana.

Las detenciones han llegado después de un conjunto de investigaciones que "lograron identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan". En concreto, el supuesto grupo criminal --que Lara López no ha nombrado-- "logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos sin dejar atrás que se tiene información que intimidaban actores políticos contrarios".

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"Es muy importante mencionar que en 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas en el estado de Morelos, enfrentó diversas situaciones de violencia", entre las que el fiscal especial ha citado extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, además de "las muertes de exalcaldes morelenses acontecidas en 2022 y otra más en 2023" y "agresiones en contra de aspirantes".