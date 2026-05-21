Qatar condena el "maltrato" de Ben Gvir a los activistas de la flotilla y lo liga a abusos contra palestinos

Qatar ha condenado "el maltrato infligido por el ministro de Seguridad Nacional israelí", el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a activistas de la flotilla a Gaza detenidos por las autoridades israelíes en el puerto de Ashdod tras su captura en aguas internacionales, cuyo tratamiento "evidencia la magnitud de las violaciones que padecen los palestinos".

"El Estado de Qatar condena el maltrato infligido por el ministro de Seguridad Nacional israelí a activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por las autoridades israelíes, calificando este acto de trato inhumano y flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", reza un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores qatarí.

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Asimismo, la cartera ha subrayado que "el maltrato y los abusos sufridos por activistas de países que mantienen relaciones con Israel, a la vista de todo el mundo, evidencian la magnitud de las violaciones que padecen los palestinos que viven bajo ocupación y apartheid desde hace décadas".

"Las prácticas de los miembros del Gobierno israelí no deben considerarse incidentes aislados (ni) descontextualizados", ha defendido el servicio diplomático, que ha alegado que "tales acciones demuestran una conducta y una política oficial israelíes que no respetan la dignidad humana y hacen caso omiso tanto del Derecho Internacional como de las reacciones de la comunidad internacional".

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Ante esta coyuntura, el Ministerio ha instado a la comunidad internacional a "actuar con urgencia para detener las provocaciones israelíes y el trato inhumano contra los activistas detenidos", así como "a liberarlos de inmediato sin condiciones".

Al hilo, y volviendo a conectar la actitud de Ben Gvir con las condiciones impuestas a los palestinos, la cartera ha subrayado "la importancia de exigir responsabilidades a la ocupación por sus crímenes y violaciones persistentes contra el pueblo palestino, además de poner fin a las políticas de impunidad que fomentan la continuación de dichas prácticas".

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