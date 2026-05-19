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Autoridades y sindicatos alcanzan un acuerdo para poner fin a la huelga del Long Island

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Nueva York, 18 may (EFE).- Las autoridades del transporte de Nueva York y los sindicatos que representan a los trabajadores del Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) alcanzaron este lunes un acuerdo laboral provisional que pone fin a una huelga de tres días que paralizó el servicio ferroviario, el más transitado de EEUU.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el acuerdo en redes sociales y lo describió como "justo con los cinco sindicatos del LIRR, contempla aumentos salariales para los trabajadores mientras protege a pasajeros y contribuyentes".

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Hochul agregó que el servicio se reanudará de forma gradual a partir del martes al mediodía.

El LIRR, que conecta Long Island con la ciudad de Nueva York y transporta alrededor de 200.000 pasajeros diarios, suspendió completamente sus operaciones a la medianoche del sábado, cuando los trabajadores iniciaron oficialmente el paro.

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Las negociaciones se retomaron después de que la Junta Nacional de Mediación convocara el domingo por la noche a representantes sindicales y directivos de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), que continuaron dialogando durante el lunes hasta alcanzar un entendimiento preliminar.

La huelga afectó a más de 200.000 pasajeros que dependen de estos trenes para moverse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una gran isla al este del estado conocida por sus playas y áreas residenciales. EFE

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