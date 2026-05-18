Yulen Pereira, de su inesperada defensa a Anabel Pantoja, a la última hora de su guerra con Jeimy Báez por su hijo

MADRID, 18 (CHANCE

Yulen Pereira y Jeimy Báez están inmersos en una guerra sin cuartel desde que se convirtieron en padres en septiembre de 2025. Después de que la exconcursante de 'GH Dúo' revelase en un plató que iba a ser madre en solitario al desentenderse el esgrimista de su embarazo, él daba un paso al frente y dejaba claro que quería ejercer de padre del pequeño pero, ocho meses después, ha asegurado que su ex no se lo está poniendo fácil.

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Y es que el bebé solo lleva los apellidos de su madre y, mientras esta sostiene que el ex de Anabel Pantoja no se preocupa por el niño, apenas le ve y tampoco le ayuda económicamente con su crianza, él ha denunciado que su prioridad es que se regularice la situación del menor y que él figure como padre en el Registro Civil para poder ejercer sus derechos, advirtiendo que de no ceder Jeimy se vería obligado a tomar acciones legales por el bien del hijo que tienen en común.

Además, en su reciente visita al plató de 'El tiempo justo', Yulen ha acusado a la ex de Carlo Costanzia de ponerle problemas para poder ver a su pequeño cada vez que él está en España -ya que por su profesión de deportista pasa mucho tiempo fuera-, y ha afirmado que desde que nació la ayuda económicamente todos los meses con la cantidad que puede.

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Un enfrentamiento sin cuartel del que el exconcursante de 'Supervivientes' ha dado la última hora en su reaparición ante las cámaras de Europa Press: "Es un tema que se está hablando entre abogados, es un tema que es muy delicado, que prefiero ya ni tocarlo.Creo que no vamos a hablar más de este tema, lo vamos a dejar donde está, que los profesionales tengan que hacer su trabajo y que sea lo que tenga que ser" ha explicado, confirmando así que ha puesto el asunto en manos de sus abogados para poder ejercer de padre, que es su único deseo.

"Yo siempre he querido ser padre joven... pero bueno, se ha dado como se ha dado y estoy muy contento y muy feliz y espero que todo salga lo mejor, lo antes posible" ha zanjado, evitando dar más detalles sobre el proceso ni la reacción de Jeimy a su lucha legal para que se le reconozca como padre del niño.

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Además, y a pesar de que nunca se ha sentido cómodo hablando de Anabel Pantoja -con la que vivió una apasionada relación tras conocerse en 'Supervivientes 2022' y con la que rompió después de 8 meses juntos tras la irrupción de David Rodríguez en la vida de la influencer-, Yulen no ha dudado en salir en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja ante las feroces críticas que recibe en redes sociales por su físico.

"Es algo que a Anabel siempre le han querido achacar. La gente es muy injusta y muy cruel, cree que tiene todo el derecho de decir lo que le da la gana. Y estoy completamente en desacuerdo. Hay ataques con tu físico, por tu raza, racistas, clasistas... Creo que un buen consejo es al final no escuchar, intentar no leer... porque es muy duro. Hacen mucho daño, y hay gente que comenta por comentar para intentar hacer daño. Hay mucha gente que quiere ser Anabel, y al no poder quizás desprenden toda su rabia en las redes sociales y no es justo. Al final, desde aquí todo mi apoyo y ojalá que no escuche a gente y que pueda seguir su vida tranquila" ha expresado.

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Y es que a pesar de que su ruptura fue drástica, Yulen confiesa que "con cosas que se quedan en el pasado. Todo son aprendizajes que te da la vida, momentos buenos, momentos malos, y no tengo nada absolutamente malo que decir sobre ella. No, para nada, para nada, para nada, al revés. Siempre le he deseado lo mejor, siempre buscamos mejorar en la vida y ahora mismo para no tengo palabra mala que decir sobre mi pasado, al final que son cosas que han pasado, que hay que seguir avanzando y ahora mismo estoy muy feliz y en un momento muy bonito de mi vida" ha zanjado.