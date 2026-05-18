VÍDEO: Albares valora como algo "muy positivo" el viaje del Rey a México

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha valorado como "muy positivo" que el Rey Felipe VI vaya a viajar a México para asistir a un partido de la selección española durante el Mundial de fútbol y lo ha enmarcado en los "esfuerzos" que están haciendo todas las instituciones, lo que incluye también "gestos" por parte del monarca hacia este país.

"Lo valoro como algo muy positivo y me he alegrado al conocer que la presidenta de México lo valora exactamente igual", ha señalado en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Egipto tras ser preguntado por el anunció de que el Rey asistirá al partido entre España y Uruguay en Guadalajara, algo por lo que se ha felicitado la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

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"Estamos en un momento realmente excelente de nuestras relaciones bilaterales en el que todas las instituciones estamos haciendo esfuerzos empezando por su majestad el rey, que hace gestos también para que esa relación con el pueblo hermano de México sea lo que quieren los españoles (...) una relación estrecha desde todos los puntos de vista", ha destacado.

Albares se refería con ello a las declaraciones que él mismo ha hecho y luego también el monarca en relación con la Conquista y que han permitido relajar la tensión después de que Felipe VI no respondiera a la carta que el envió en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo una disculpa por aquel periodo.

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En cuanto a si con este viaje queda demostrado que la relación bilateral no se ha visto afectada por la polémica que ha rodeado la reciente visita que ha realizado a México la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro ha esgrimido que "uno no puede frivolizar nunca en política exterior".

En este sentido, ha contrapuesto la "densidad" de la agenda que tuvo en la visita que realizó él mismo a este país hace unas semanas, donde estuvo "estrictamente 24 horas" y mantuvo encuentros tanto con Sheinbaum como con su homólogo, además de visitar el Consulado español, mantener un encuentro empresarial e inaugurar una exposición, entre otros.

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