Agencias

Un hombre mata a tiros a cuatro personas en el sur de Turquía y hiere a otras ocho

Guardar

Estambul, 18 may (EFE).- Un hombre mató este lunes a al menos cuatro personas e hirió a otras ocho tras abrir fuego con un fusil de caza en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, según informó la prensa turca.

El hombre, identificado como Metin Ö. y quien permanece en paradero desconocido, entró en un restaurante de la ciudad de Tarsus, con cuyos dueños mantenía diferencias, y empezó a disparar de forma aleatoria con un fusil de caza, informó la cadena NTV.

PUBLICIDAD

En el tiroteo murió uno de los dos propietarios y un trabajador, y varios clientes resultaron heridos.

A continuación el agresor emprendió la huida en un automóvil y poco más tarde mató a otras dos personas, un joven que pastoreaba sus animales y un camionero que se hallaba delante de su casa, informó el diario Cumhuriyet.

PUBLICIDAD

Metin Ö. hirió a varias personas más, por lo que el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas.

La policía ha desplegado un fuerte dispositivo de rastreo, apoyado por helicópteros, para localizar y detener al agresor, quien actúo por motivos que aún se desconocen. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La mayoría de las bolsas europeas sube el 1 % mientras el petróleo avanza a 110 dólares

Infobae

Sheinbaum destaca "momento distinto" con España ante visita del rey Felipe VI

Infobae

Ministros de Exteriores alemán y turco reivindican esfuerzos de diplomacia ante conflictos

Infobae

La distensión en Oriente Medio sitúa a París al borde de los 8.000 puntos (+0,44 %)

Infobae

Identifican una pareja de exoplanetas gigantes, uno de ellos un 36 % mayor que Júpiter

Infobae