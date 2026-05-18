Trump califica de "terrible" el tiroteo en una mezquita de San Diego

Washington, 18 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este lunes de "terrible" el tiroteo acaecido hoy en una mezquita de San Diego que ha dejado cinco muertos, entre ellos los dos tiradores.

"Van a ofrecer una sesión informativa, y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

PUBLICIDAD

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el tiroteo durante un acto en la Casa Blanca.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según han indicado las primeras investigaciones del FBI.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD