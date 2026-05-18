Muere un trabajador durante un accidente en la planta de SpaceX en Texas

Austin, 18 may (EFE).- Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad de Elon Musk, en el sur de Texas, según informaron medios locales.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la seguridad laboral en EE.UU., está investigando lo sucedido, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

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El accidente tuvo lugar sobre las 4.00 de la mañana (10.00 GMT) del pasado viernes. El Departamento de Bomberos de Brownsville respondió inicialmente a la emergencia, pero se les indicó que el personal médico de SpaceX se encargaría del accidente, según el rotativo.

Las autoridades locales aún no han identificado a la víctima ni han aportadp más detalles sobre el accidente, que tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship y que se convirtió oficialmente en una ciudad en 2025.

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La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

La compañía ha recibido al menos unas decenas de multas por violaciones de seguridad laboral por parte de OSHA, al igual que demandas privadas lesiones laborales.

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Este lunes, SpaceX reprogramó para el miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de su cohete Starship, donde se pondrá a prueba la tercera generación de la aeronave.

La compañía no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente, ni ha confirmado si el cambio de fecha en el lanzamiento está relacionado. EFE

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