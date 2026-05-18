Trump anuncia la suspensión de los ataques contra Irán "previstos para mañana" a petición de aliados árabes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes de que ha suspendido una nueva ofensiva militar contra Irán que estaba previsto que comenzara este mismo martes a petición de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

"Me han pedido (...) que suspenda el ataque militar sobre la República Islámica de Irán previsto para mañana ahora que hay negociaciones serias en marcha y que, en su opinión de grandes líderes y aliados se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para Estados Unidos de América y también para todos los países de Oriente Próximo", ha explicado Trump en redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca menciona en concreto que le han pedido parar el ataque el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman al Saud, y el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyán.

Este acuerdo en ciernes, explica Trump, "incluirá que Irán no tenga armas nucleares". "Por el respeto que tengo a los líderes mencionados he ordenado (...) no realizar el ataque sobre Irán previsto para mañana", ha insistido.

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Sin embargo, ha advertido de que ha ordenado que los mandos militares "estén preparados para lanzar un ataque a gran escala y potencia total en cuanto se pida, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable".

Este mismo domingo Trump advertía a Irán de que "el reloj corre" y publicaba varios mensajes en redes sociales amenazando con retomar la ofensiva militar sobre Irán.

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Sin embargo, este lunes ha trascendido que la última propuesta de Irán no incluye concesiones relevantes, según la información publicada por medios estadounidenses citando fuentes conocedoras de los contactos. El programa nuclear iraní es uno de los puntos clave de las negociaciones.

"No se pueden quedar el uranio enriquecido que tienen. El presidente Trump lo ha dejado meridianamente claro", ha apuntado este lunes la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en una entrevista con Fox News.

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Mientras, Irán ha activado este lunes las defensas antiaéreas en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, tras detectar la presencia de drones. Y durante el fin de semana tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques con drones.