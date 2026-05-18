Temas del día de EFE News Latino del lunes 18 de mayo

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Organizaciones migratorias y ambientales celebran el próximo cierre de 'Alligator Alcatraz', pero advierten de que el centro de detención al oeste de Miami, emblema de la política migratoria de Donald Trump, ha hecho un "daño irreparable", por lo que insistirán con sus demandas contra Florida y el Gobierno de EE.UU.

PUBLICIDAD

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

PUBLICIDAD

OPENAI JUICIO-.Los Ángeles.- El jurado del juicio contra OpenAI en California arranca este lunes a analizar el grueso de los argumentos presentados en la batalla legal entablada por Elon Musk, que busca determinar si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin ánimo de lucro.

Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- El juez del caso estatal contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, debe decidir qué pruebas podrán usarse en el juicio contra el acusado.

PUBLICIDAD

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Christie's subasta parte de la colección del magnate editorial SI Newhouse, incluyendo un cuadro de Jason Pollock y un busto de Constantin Brancusi valorados cada uno en 100 millones de dólares, y celebra una venta de arte del siglo XX, que incluye un Rothko valorado en unos 80 millones. (foto)

EFE News Latino

PUBLICIDAD

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

PUBLICIDAD

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.

PUBLICIDAD