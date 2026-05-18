Sinner incrementa su ventaja sobre Alcaraz y Jódar entra en el 'top 30'

Madrid, 18 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner incrementó hasta los 3.740 puntos su ventaja sobre Carlos Alcaraz tras imponerse en el Masters 1.000 de Roma, mientras que el ruso Daniil Medvedev, semifinalista, se sitúa séptimo al superar al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Miñaur y el también español continuó con su ascenso para instalarse en el 'top 30' con la vigésima novena posición.

Sinner prolongó su espectacular racha en la capital italiana y acumula 14.700 puntos, por los 11.960 de Alcaraz, que volvió a ser baja por lesión, con los que perdió los mil obtenidos con su triunfo el pasado año.

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El alemán Alexander Zverev, que cayó en octavos de final, cierra el podio con 5.705 puntos. Se le acercan el serbio Novak Djokovic (4.710) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.060) pese a su mala participación.

El noruego Casper Ruud, que no pudo en la final con Sinner, continúa con su ascenso meteórico. Progresa ocho posiciones y se instala decimoséptimo, justo tras el italiano Luciano Darderi, al que ganó en semifinales.

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Jódar, cuartofinalista la pasada semana, mantiene su ascensión meteórica en la lista, lo que le permite subir cinco plazas e instalarse en la vigésima novena, seis por debajo de Alejandro Davidovich, que se mantiene el 23.

Aún más sube Martín Landaluce, que brilló también en Roma al llegar a cuartos de final, con lo que se instala en el puesto 67 tras subir 27. Es el quinto español en la lista tras Jaume Munar (39) y por delante de otro joven como Dani Mérida (86), y de veteranos como Pablo Carreño (90) y Roberto Bautista (99).

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