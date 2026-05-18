Sheinbaum destaca el “momento distinto” con España ante la visita de Felipe VI a México

Ciudad de México, 18 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la visita del rey de España, Felipe VI, a México en junio ocurrirá en un “momento completamente distinto” de la relación bilateral, tras del reconocimiento por parte de Madrid de los "abusos" cometidos durante la conquista española.

El monarca español acudirá al partido del Mundial de Fútbol que enfrentará a la selección española contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) el próximo 26 de junio.

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“Es un momento distinto”, expresó la gobernante, quien insistió en que México mantendrá su exigencia de reconocimiento histórico, basada en la "dignidad" y la "grandeza cultural" de los pueblos originarios.

El monarca español ha confirmado ya a Sheinbaum y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que acepta su invitación para a ese encuentro, anunció este lunes la Casa Real.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana dijo que recibió una carta de Felipe V anunciando su viaje, y señaló que aún revisa si habrá una reunión formal.

“Nunca se rompieron relaciones diplomáticas, económicas, comerciales; siempre estuvieron. Lo que hubo fue un momento de visión distinta, y nosotros reivindicamos nuestra visión y de ellos un acercamiento a reconocer lo que nosotros decíamos", aseveró la mandataria.

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En este sentido, celebró las recientes exposiciones organizadas de manera conjunta en España sobre mujeres indígenas y la riqueza cultural del Museo Nacional de Antropología, así como declaraciones del canciller español y del propio rey en las que se reconocieron que hubo "abusos" en México durante la conquista.

El pasado mes de marzo Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

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La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un “gesto de acercamiento”, aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

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Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en lo que supuso la primera visita a España de un mandatario mexicano desde 2018. EFE

(foto)(vídeo)

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