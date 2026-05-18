Los New Orleans Pelicans contratan a Jamahl Mosley como entrenador principal

Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- Los New Orleans Pelicans de la NBA anunciaron este lunes la contratación de Jamahl Mosley como su entrenador principal, quien fue destituido al término de esta temporada por los Orlando Magic.

"Seguimos construyendo una cultura ganadora que nuestros aficionados merecen. Jamahl es un ganador nato y aporta el tipo de liderazgo, responsabilidad y visión necesarios para impulsar nuestra franquicia", señaló en un comunicado la gobernadora de los Pelicans, Gayle Benson.

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Entre las principales cualidades de Mosley, la franquicia del estado de Luisiana destacó su capacidad para desarrollar a jóvenes jugadores y su intensidad defensiva.

Estos fueron sus dos pilares en sus cinco temporadas en los Magic, con los que acumuló un récord de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular desde su llegada en el verano de 2021.

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Con un núcleo joven alcanzó los 'playoffs' en las tres últimas campañas, aunque nunca pasó de primera ronda y fue criticado por no sacar el máximo provecho en ataque de sus jugadores.

En los Pelicans, Mosley volverá a estar al frente de un equipo de corta edad que acabó la pasada temporada con 26 victorias y 56 derrotas; cuenta con la principal incógnita de Zion Williamson, llamado a ser la estrella, pero al que las lesiones no han dado tregua en sus 7 años en la NBA. EFE

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