Líderes de región más poblada de Bolivia piden al Gobierno declarar "estado de excepción"

La Paz, 18 may (EFE).- Los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron este lunes al Gobierno de Rodrigo Paz declarar un "estado de excepción sectorizado" en departamentos como La Paz, donde esta jornada convergieron diversas movilizaciones que piden la renuncia del presidente.

"Exigimos a las autoridades la aplicación de la ley y un estado de excepción sectorizado", afirmó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al leer el pronunciamiento de la Asamblea de la Cruceñidad, que reúne a autoridades locales, empresarios, comerciantes y transportistas de ese departamento, entre otros sectores.

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La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al Gobierno a declarar estado de excepción en casos de "conmoción interna" en todo o parte del territorio nacional, sin que ello implique la suspensión de los derechos de la población.

La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación.

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El pronunciamiento de las entidades de Santa Cruz también exige al Gobierno, la Fiscalía, los operadores de justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas "actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución" contra quienes "promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia".

Cochamanidis convocó, además, a una "gran marcha en defensa de la democracia" que, aseguró, será "pacífica" y "contundente" y que espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.

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La jornada estuvo marcada por los enfrentamientos entre la Policía y al menos cuatro movilizaciones de obreros, campesinos, afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y sectores de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que intentaron ingresar por distintos frentes y con violencia a la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Legislativo.

Los manifestantes lanzaron petardos, piedras y cargas de dinamita contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

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Tras caminar durante siete días por el altiplano, los sectores leales a Evo Morales se sumaron esta semana a las protestas en La Paz para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto se concentra principalmente en el departamento de La Paz, donde organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias carreteras desde hace 13 días.

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En el resto del país también se registran algunos cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. EFE