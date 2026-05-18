Agencias

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

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Los Ángeles (EE.UU.), 18 may (EFE).- Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.

"Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

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Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI. EFE

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