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Lavrov aplaude que Trump tenga en cuenta las demandas rusas en Ucrania y advierte de las trabas de Europa

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha puesto en valor "el mérito" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para comprender las motivaciones que mueven a Moscú en su conflicto con Ucrania y ha advertido de que Kiev y sus socios europeos son capaces de impedir los acuerdos con Washington.

"A diferencia de los europeos, no solo entienden que el diálogo es esencial en cualquier situación (...) sino que también atendieron nuestra petición de indagar en las causas profundas de la crisis ucraniana", ha expuesto Lavrov en una rueda de prensa, en la que ha destacado que esta buena sintonía quedó reflejada en los acuerdos alcanzados en agosto de 2025, en la cumbre de Anchorage, en Alaska.

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"Debemos reconocer el mérito del presidente Trump y sus negociadores", ha valorado el ministro de Exteriores, que apunta hacia Ucrania y sus socios en Europa como los únicos escollos que dificultan que se puedan aplicar aquellos planes propuestos por Estados Unidos en la cita de Alaska, según recoge Interfax.

Del mismo modo, también ha apuntado hacia ciertos sectores en Estados Unidos que presionan para imponer sanciones a la economía rusa, "refutando la idea de que esta es la guerra" de la anterior administración del expresidente Joe Biden.

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