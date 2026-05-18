Las principales asociaciones iberoamericanas del 'retail' apoyan y estarán en ExpoRetail Iberoamérica 2026

ExpoRetail Iberoamérica 2026 contará con la participación del Círculo Iberoamericano del Retail (CIR), la Asociación de Las Américas de Supermercados (ALAS), la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (FENALCO) después de que estas organizaciones se hayan comprometido a tomar parte en el evento.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, el encuentro se celebrará en Madrid (España) el 17 y 18 de junio y contará con un "importante respaldo institucional" de las organizaciones empresariales más representativas del comercio, la distribución y el minorismo en América Latina.

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ExpoRetail Iberoamérica 2026 espera congregar a más de 4.000 profesionales y 110 expositores en IFEMA Madrid. Asistirán 200 conferenciantes nacionales e internacionales y acudirán líderes empresariales, fabricantes, cadenas de distribución, compañías tecnológicas y expertos en consumo, innovación y transformación del comercio.

Para el presidente de ANSA, presidente del CIR y primer vicepresidente de ALAS, Ítalo Atencio, el acuerdo firmado garantiza el apoyo y la participacion activa de las "organizaciones más relevantes del 'retail' de la región". Además, constituye un paso para la unión formal y profesional de todas las fuerzas del sector.

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"Supone un gran impulso contar con el mayor 'think tank' de 'retail' de Latinoamérica, que es CIR, así como dar voz y acoger a representantes de la principal asociación del 'retail' de Latam, ALAS. Igualmente, resulta trascendental para nuestra feria recibir a representantes de la principal asociación de empresarios del comercio colombiano, FENALCO, y la asociación venezolana de referencia en el sector de los supermercados y autoservicios, ANSA", ha indicado, de su lado, el presidente de ExpoRetail Iberoamérica, Laureano Turienzo.