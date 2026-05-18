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Las principales asociaciones iberoamericanas del 'retail' apoyan y estarán en ExpoRetail Iberoamérica 2026

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ExpoRetail Iberoamérica 2026 contará con la participación del Círculo Iberoamericano del Retail (CIR), la Asociación de Las Américas de Supermercados (ALAS), la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (FENALCO) después de que estas organizaciones se hayan comprometido a tomar parte en el evento.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, el encuentro se celebrará en Madrid (España) el 17 y 18 de junio y contará con un "importante respaldo institucional" de las organizaciones empresariales más representativas del comercio, la distribución y el minorismo en América Latina.

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ExpoRetail Iberoamérica 2026 espera congregar a más de 4.000 profesionales y 110 expositores en IFEMA Madrid. Asistirán 200 conferenciantes nacionales e internacionales y acudirán líderes empresariales, fabricantes, cadenas de distribución, compañías tecnológicas y expertos en consumo, innovación y transformación del comercio.

Para el presidente de ANSA, presidente del CIR y primer vicepresidente de ALAS, Ítalo Atencio, el acuerdo firmado garantiza el apoyo y la participacion activa de las "organizaciones más relevantes del 'retail' de la región". Además, constituye un paso para la unión formal y profesional de todas las fuerzas del sector.

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"Supone un gran impulso contar con el mayor 'think tank' de 'retail' de Latinoamérica, que es CIR, así como dar voz y acoger a representantes de la principal asociación del 'retail' de Latam, ALAS. Igualmente, resulta trascendental para nuestra feria recibir a representantes de la principal asociación de empresarios del comercio colombiano, FENALCO, y la asociación venezolana de referencia en el sector de los supermercados y autoservicios, ANSA", ha indicado, de su lado, el presidente de ExpoRetail Iberoamérica, Laureano Turienzo.

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