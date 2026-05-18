Comienza juicio por el homicidio de tres lesbianas que causó gran conmoción en Argentina

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El juicio por el homicidio de tres lesbianas cometido 2024 en Buenos Aires y que causó una gran conmoción en Argentina comenzó este lunes, con un único acusado, Justo Fernando Barrientos, quien podría recibir una condena histórica si la Justicia determina que fue un crimen de odio.

El tribunal juzga el ataque ocurrido en la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas, donde convivían dos parejas de mujeres lesbianas.

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Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba casera tipo molotov contra la habitación donde dormían las víctimas, lo que provocó un incendio.

Pamela Cobbas (52 años), Roxana Figueroa (52) y Andrea Amarante (42) murieron a causa de las graves quemaduras, mientras que Sofía Castro Riglos (51) sobrevivió con importantes heridas que le llevaron a estar hospitalizada durante varias semanas y con secuelas hasta hoy.

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Barrientos, de 69 años y encarcelado en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, está acusado de “triple homicidio agravado cometido por odio de género y por la orientación sexual de las víctimas”, además de tentativa de homicidio en el caso de la sobreviviente.

Por ello, la acusación pide prisión perpetua.

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Durante la primera audiencia, celebrada este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 leyó los cargos contra el acusado, quien vivía en una habitación del mismo hotel donde residían las víctimas cuando ocurrió el ataque.

En este caso se presentan como querellantes los representantes de familiares de las fallecidas, la defensa de Sofía Castro Riglos y organizaciones defensoras de las diversidades sexuales, como la Federación Argentina LGBT (FALGBT), que buscan que este hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.

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Más de veinte testigos, entre vecinos, policías y peritos, fueron convocados a declarar en un proceso que podría extenderse hasta el próximo mes de julio.

Castro Riglos no dará testimonio en esta etapa por recomendación médica debido a las secuelas físicas y psicológicas del ataque.

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Con motivo del inicio del juicio, organizaciones feministas, del colectivo LGTB y defensoras de los derechos humanos realizaron este lunes una jornada de protesta y acompañamiento frente a los tribunales, convocada por la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más.

Miriam Djeordjian, vocera del colectivo, dijo a EFE que el juicio “es contra todos los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+” y destacó que los querellantes lograron que el juicio incorpore los agravantes de odio por orientación sexual y violencia de género para “poder categorizar como lesbicidio este crimen”.

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La activista añadió que el ataque ocurrió en un contexto de “discursos de odio” y vinculó el caso con expresiones públicas contra la diversidad, a pocos meses de la llegada de Javier Milei a la Presidencia y del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Parte de este odio instalado es el que habilita y corre los límites para que un Fernando Barrientos se anime a tirar una bomba molotov y asesinar a cuatro lesbianas por ser lesbianas”, concluyó Djeordjian. EFE

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