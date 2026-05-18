La presencia de mujeres en los consejos de administración del Ibex 35 se situó en el 42,19% en 2025

La presencia de mujeres en los consejos de administración del Ibex 35 se situó en el 42,19%, casi un punto porcentual por encima del 41,27% que en 2024, según los datos recabados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los informes de gobierno de las compañías.

En 2025, los consejos de las empresas del Ibex 35 estaban compuestos por 179 mujeres, cuatro más que en 2024 y 76 más que en 2017, según los datos aportados por el supervisor.

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Si se incluye a todas las empresas cotizadas, la presencia de mujeres en los consejos se acercaba a cierre de 2025 al objetivo del 40%, al situarse en el 37,52% del total, con un crecimiento de un punto respecto al ejercicio anterior.

Así, 74 empresas --27 de Ibex 35-- ya alcanzan o superan el objetivo del 40% establecido en el artículo 529 bis del texto refundido de la Ley de sociedades de capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 julio, introducido por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

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La CNMV recuerda que la ley exige, a partir del próximo 30 de junio, que las 35 sociedades cotizadas de mayor capitalización cuenten en el seno de sus consejos de administración con la presencia, como mínimo, de un 40% de personas del sexo menos representado. La obligación se exigirá al resto de las sociedades cotizadas a partir del 30 de junio de 2027.

"Para cumplir con el objetivo a 30 de junio de 2026 de presencia equilibrada, bastaría con nombrar a 3 nuevas consejeras, una por entidad, antes del 30 de junio, en relación con las 3 sociedades de mayor capitalización que no alcanzan aun ese porcentaje", señala la CNMV.

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En cuanto a la alta dirección, las mujeres ocupan el 25,18% del total de estos puestos, una cifra similar a la del ejercicio precedente.

Pese a que 26 sociedades cotizadas cuentan con un 40% o más de presencia de mujeres en la alta dirección, 23 sociedades no cuentan con ninguna mujer entre sus altos directivos, con una incidencia significativa en las sociedades de menor capitalización.

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En este sentido, el regulador considera "estratégico" que las empresas cotizadas incorporen a más mujeres en los puestos de mayor responsabilidad, en puestos de alta dirección y como consejeras ejecutivas.

En cuanto al Ibex 35, a finales de 2025 la presencia de mujeres en alta dirección ascendía a un 27,71%, frente al 26,31% registrado hace un año, mientras que en las empresas de más de 500 millones de capitalización la cifra fue del 23,26%, por encima del 23,64% del año anterior, y del 23,73% para las de menos de 500 millones, en comparación con el 23,73% del 2024.

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Los datos aportados hoy, y cuya serie histórica se remonta a 2017, también distingue por categorías de consejeros. En este sentido, la CNMV apunta a que la presencia de mujeres en el grupo de independientes de las empresas cotizadas se situó en el 55,22%, por encima del 53,11% del año anterior.

Además, la presencia de mujeres consejeras dominicales se elevó hasta el 37,52% desde el 36,58% del 2024 y las consejeras ejecutivas subieron hasta el 9,87% desde el 8,55% registrado en el ejercicio anterior.

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