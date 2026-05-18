Agencias

La Policía de San Diego despliega operativo en una mezquita tras reportar "tirador activo"

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Los Ángeles (EE.UU.), 18 may (EFE).- El departamento de Policía de San Diego, en el estado de California (EE.UU.), desplegó este lunes un fuerte operativo en el Centro Islámico de la ciudad tras recibir reportes sobre la presencia de un "tirador activo".

"La policía de San Diego (SDPD) se encuentra en el Centro Islámico de San Diego debido a un reporte de un tirador activo", informaron las autoridades en una publicación en X sin reportar víctimas o heridos.

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Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, indicó por su parte que se encuentra en coordinación con las fuerzas del orden de San Diego para garantizar un desalojo seguro de la zona.

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También el alcalde metropolitano, Todd Gloria, dijo que estaba al tanto de la "situación de tirador activo" y que está "trabajando activamente para proteger a la comunidad y asegurar la zona".

El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. EFE

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