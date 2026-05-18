España y otros 9 países condenan los ataques de Israel contra la Flotilla Global Summud

Madrid, 18 may (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Turquía, Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán rechazaron este lunes, "en los términos más enérgicos", los nuevos ataques israelíes contra la Flotilla Global Summud.

Así lo expresaron a través de un comunicado, en el que recordaron con "gran preocupación" las intervenciones israelíes contra flotillas previas en aguas internacionales y remarcaron su rechazo a la continuación de "actos hostiles" dirigidos contra buques civiles y activistas.

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"Este tipo de agresiones, entre las que se incluyen los ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas, constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario", señalaron.

Los titulares de Exteriores mostraron su "profunda preocupación" por la seguridad y la protección de los participantes civiles, así como reclamaron la "liberación inmediata" de todos los activistas detenidos y el respeto a "sus derechos y su dignidad".

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Los ministros subrayaron que estos ataques reiterados contra iniciativas humanitarias reflejan un "desprecio constante del derecho internacional y la libertad de navegación".

Ante este escenario, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus "responsabilidades jurídicas y morales, garantice la protección de la población civil y de las misiones humanitarias y adopte medidas concretas para poner fin a la impunidad y garantizar que se rindan cuentas por estas violaciones".

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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que entre diez y veinte españoles que viajaban a bordo de la flotilla con destino a Gaza, interceptada este lunes por Israel en aguas cerca de Chipre, habrían sido retenidos por las autoridades israelíes.

Además, el ministro aseguró que este mismo día ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, actualmente máxima representante de su país en España, para trasladarle "una protesta formal y enérgica" por esta nueva operación, que supone "una nueva violación del derecho internacional". EFE

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