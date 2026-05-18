El periodista Anderson Cooper se despide del programa '60 minutes', después de veinte años

Washington, 18 may (EFE).- El periodista estadounidense Anderson Cooper se despidió del programa '60 Minutes', tras dos décadas como corresponsal en el emblemático espacio informativo de la cadena CBS, en el que comenzó a colaborar a mediados de la primera década de los 2000.

En un segmento grabado específicamente para anunciar su despedida, Cooper puso fin a esta trayectoria al anhelar que el núcleo del programa "permanezca siempre intacto".

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"Considero que la independencia de '60 Minutes' ha sido fundamental", añadió.

El reportero hizo un repaso de sus veinte años en CBS y se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su despedida final: "Soy Anderson Cooper", repitió a cámara más de tres veces.

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El periodista, de 58 años, mantendrá, no obstante, su relación con CNN, donde seguirá al frente de su programa nocturno 'Anderson Cooper 360°' y de otros proyectos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en esta otra cadena informativa en diciembre de 2025.

Cooper ya había avanzado en los últimos meses su intención de dejar '60 Minutes' para concentrarse en su trabajo en CNN y disponer de más tiempo para su familia, una razón que justifica su salida como una decisión personal y no como una ruptura con CBS.

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"Durante todo el tiempo que he realizado reportajes para '60 Minutes', mi trabajo a tiempo completo ha estado en CNN, y sigue estándolo", comentó Cooper.

Sin embargo, su salida coincide con un momento de profundos cambios en CBS, tras la llegada en octubre pasado de la actual redactora jefe, Bari Weiss, y una ola de recortes impulsada por el conglomerado de medios Paramount, que derivó en la eliminación de al menos cien puestos de trabajo en CBS News y la cancelación de múltiples programas en esta cadena.

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