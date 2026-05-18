El Festival de Huelva inaugura su Cine Club con la proyección del corto ganador del Goya 'Ángulo Muerto'

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano pone en marcha una nueva edición de su Cine Club el próximo 28 de mayo, a las 19,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva con la proyección de 'Ángulo Muerto', cortometraje ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en la última edición de estos galardones. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, 'Ángulo Muerto', dirigido por Cristian Beteta, es un drama protagonizado por Carlos Santos y Eva Llorach que aborda las consecuencias del acoso escolar y el dolor de una familia marcada por la pérdida de su hijo. Reconocida en numerosos festivales nacionales e internacionales, la obra se ha convertido en una de los cortometrajes "más destacados del último año".

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La sesión, que estará conducida por la periodista Ana V. Gutiérrez, contará con la presentación y coloquio posterior del onubense Javier García Pérez, director de producción del cortometraje, y Manuel H. Martín, director del Festival de Huelva. Un coloquio cinéfilo para compartir con el público detalles sobre los procesos creativos, experiencias en festivales y en los premios Goya.

Con esta cita, el Festival de Huelva pone en marcha una nueva edición de su Cine Club, una iniciativa que continuará en los próximos meses con su Edición Verano, cuyos títulos se anunciarán próximamente, y con la tradicional proyección conmemorativa del Día del Cine Español el próximo mes de octubre.

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El onubense Javier García Pérez (Huelva, 1996) inició su formación en Psicología en la Universidad de Sevilla, una etapa que marcó profundamente su manera de entender y observar el comportamiento humano. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde cursó el Máster en Guion de Cine y Series de la Universidad Carlos III y el Máster en Dirección de la Escuela TAI, completando así un recorrido que une la mirada psicológica con el lenguaje audiovisual.

Su trabajo creativo se centra especialmente en personajes complejos y emocionalmente vulnerables, "explorando esos espacios ambiguos donde las emociones y los conflictos internos emergen con mayor intensidad". Ha trabajado como guionista en televisión en programas como 'Milá Vs Milá' para Movistar+, además de desarrollar proyectos audiovisuales para marcas como Johnnie Walker o Campus WOB, donde escribió y dirigió el spot de su 25 aniversario.

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En los últimos años ha consolidado su perfil como productor. Como jefe de producción en Filmakers Monkeys ha formado parte de proyectos con recorrido nacional e internacional, colaborando en títulos como 'Polígono X', 'Las que se atrevieron' o 'El nudo de Ángela'.

También ha trabajado en campañas vinculadas a los Premios Goya y en proyectos de fuerte carga social y autoral. Entre ellos destaca 'Ángulo Muerto', cortometraje en el que participó como director de producción y asesor psicológico, aportando una mirada clave en la construcción emocional de los personajes. La película terminó recibiendo el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción en 2026 , marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

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A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones en distintos departamentos cinematográficos --dirección, producción y desarrollo--, entendiendo el cine como un proceso profundamente colectivo en el que cada decisión narrativa y técnica contribuye a construir una mirada propia. Actualmente desarrolla 'Qadar', su primer cortometraje donde asume la escritura y la dirección.