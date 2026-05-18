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EEUU evacua de RDC a un estadounidense contagiado de ébola

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Las autoridades estadounidenses han informado este lunes de que un ciudadano estadounidense que trabajaba en República Democrática del Congo se ha contagiado del virus del ébola y de que será evacuado a Alemania para su tratamiento.

Una portavoz del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Satish K. Pillai, ha explicado que la persona afectada ha desarrollado síntomas durante el fin de semana y dio positivo a última hora del domingo.

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El CDC ha explicado que han adoptado "medidas proactivas" para proteger a la ciudadanía estadounidense en respuesta al brote de ébola detectado en República Democrática del Congo y Uganda. Así, han iniciado las gestiones para la evacuación de otras seis personas para recibir tratamiento o estar en observación, según Pillai.

Unos 25 estadounidenses trabajan en la oficina del CDC en República Democrática del Congo y otra persona más ha sido enviada desde Atlanta, Georgia, ha explicado.

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Asimismo, el CDC ha anunciado "controles aumentados para los viajeros que llegen a Estados Unidos desde esta región" y restricciones para quienes no tengan pasaporte estadounidense y que hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

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