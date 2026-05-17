Zelenski resalta el alcance de las armas ucranianas tras el ataque sobre Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha puesto en valor el alcance cada vez mayor del armamento ucraniano en referencia al ataque de este domingo sobre la región de Moscú que se ha saldado con la muerte de tres personas, el ataque ucraniano más potente hasta la fecha sobre la región capitalina rusa.

"Nuestras fuerzas han realizado una operación a gran escala contra la región de Moscú. Una buena oleada de ataques profundos. Ucrania tiene esta capacidad. Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos", ha planteado Zelenski en su discurso vespertino diario.

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Además, considera que "esto es importante también porque la región de Moscú es la más saturada de defensas antiaéreas". "Protegen sobre todo la zona que rodea la sede del poder, pero los pasos ucranianos de larga distancia los están superando", ha destacado.

Zelenski ha subrayado que el alcance del armamento "está cambiando significativamente la situación y, más en general, la percepción de la guerra de Rusia".

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El mandatario ucraniano ha subrayado que este ataque es "una clara señal" para que "nadie pelee con Ucrania". "Es importante que esta señal se envíe precisamente hoy, Día del Recuerdo de los cientos de milies de víctimas de la represión totalitaria, una represión que vino precisamente de Moscú", ha planteado en referencia al "terror soviético".

En cuanto a la situación militar, Zelenski ha destacado que en las últimas 24 horas ha habido más operaciones ucranianas que rusas como señal de "un cambio en el equilibrio".

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A nivel diplomático, Zelenski ha destacado que durante la semana próxima tendrán "un importante número de contactos con europeos en varios formatos, incluido a nivel de líderes" y que también están preparando una comunicación con Estados Unidos. "Trabajamos con ellos virtualmente a diario y necesitamos resultados políticos relevantes", ha planteado.

"Todos los días tiene que haber resultados para Ucrania. Todos los días deben incrementarse nuestra fuerza y nuestra capacidad de largo alcance", ha remachado Zelenski antes de cerrar su discurso con su tradicional "¡Gloria a Ucrania!".

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Las autoridades rusas han confirmado impactos sobre infraestructuras y viviendas de la región de Moscú. En concreto, han caído restos sobre la Refinería de Petróleo de Moscú, donde hay doce heridos, aunque la planta continúa funcionando.

También han caído restos en el Aeropuerto de Sheremetievo, aunque a una distancia segura de las zonas de aviones y pasajeros. El propio aeropuerto y los otros tres aeropuertos moscovitas, Domodédovo, Vnúkovo, y Zhukovsky aplicaron restricciones de vuelo durante el ataque y 51 aparatos han sido desviados a otros aeropuertos.

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