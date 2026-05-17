Vietti domina la carrera pero gana la estrategia de neumáticos de González, más líder

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) dominó buena parte de la carrera, pero la estrategia de neumáticos del español Manuel González (Kalex) resultó mucho más efectiva a la hora de vencer el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito Barcelona-Cataluña, lo que le hace aún más líder del campeonato del mundo.

González suma su segunda victoria de la temporada y el quinto podio de seis posibles en lo que va de curso, lo que le permite duplicar su ventaja (18.5 puntos por los 9.5 con los que llegó) en la clasificación provisional del mundial sobre su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó tercero.

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Aunque Manuel González (Kalex) intentó sorprender al autor de la 'pole position', el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), pero en la segunda curva del trazado el transalpino se puso al comando de la carrera, seguido por el madrileño e Iván Ortolá (Kalex), con Alonso López (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y el hispano colombiano David Alonso (Kalex) por detrás.

El neerlandés Collin Veijer (Kalex), que salía desde la segunda plaza, se quedó prácticamente clavado al apagarse el semáforo y con ello perdió hasta quince posiciones, para pasar decimoséptimo al término del primer giro, en el que ya le avisaron que podía completar la 'vuelta larga' de penalización por la sanción que se le impuso en Francia por su contacto en carrera con el español Daniel Muñoz en la curva seis de Le Mans.

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Celestino Vietti intentó tirar en cabeza de carrera, pero tanto González como Ortolá aguantaron el 'tirón' inicial del italiano, mientras que Izan Guevara intentaba no perder el contacto con ellos desde la frontal del grupo perseguidor, en el que también estaban Holgado, López, Alonso y el australiano Senna Agius (Kalex).

Más atrás, el checo Filip Salac (Kalex) era el que intentaba no perder el contacto con el 'estiradísimo' grupo de cabeza, en el que Celestino Vietti marcaba giro tras giro la vuelta rápida de carrera.

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Así fue como el italiano logró seis décimas de ventaja sobre González en la sexta de las 21 vueltas a las que estaba programada la carrera.

Una vuelta más tarde Senna Agius superaba a Alonso López y a David Alonso, aunque el campeón del mundo de Moto3 en 2024 recuperó la plaza apenas unas curvas más tarde y entre ambos se estableció un 'mano a mano' que se acabó decantando de parte del australiano un giro después.

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Con Celestino Vietti destacándose poco a poco, tras él se instalaron más o menos cómodos en sus posiciones Manuel González e Iván Ortolá, Izan Guevara y Daniel Holgado, algo más atrás, con un cuarteto de pilotos luchando por la sexta posición, formado por Agius, Alonso, López y Salac.

El español Alex Escrig (Forward), que sufrió una caída durante los entrenamientos en la que se lastimó el gemelo de la pierna izquierda, decidió tomar el camino de talleres con muchas molestias y prácticamente en el mismo momento en el que le penalizaban con una 'vuelta larga' por causar la caída de otro piloto.

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Vietti se mantuvo firme en el liderato con apenas medio segundo de ventaja sobre González, que en la vuelta dieciséis, a cinco del final, fue avisado de haber excedido en tres ocasiones los límites del trazado, por lo que de hacerlo en dos ocasiones más podía ser sancionado con una 'vuelta larga' de penalización.

A cinco vueltas del final y con los neumáticos mucho más 'frescos', Manuel González se pudo pegar al rebufo de la moto de Celestino Vietti -con muchos problemas de deslizamiento de la rueda trasera de su moto-, en lo que se presagiaba iba a ser un final de 'infarto'.

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Pero no fue tal pues Celestino Vietti se tuvo que pelear con los neumáticos de su moto para evitar la caída y esa circunstancia la aprovechó Manuel González para superarlo a tres vueltas del final y, por detrás, Izan Guevara hacía lo propio con Iván Ortolá para situarse en el tercer peldaño del podio.

El piloto italiano intentó aguantar tras el rebufo de la moto del madrileño, pero su moto continuaba dándoles 'sustos' cada dos por tres en forma de largas derrapadas de la rueda trasera que le obligaban a asumir muchos riesgos.

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Así se llegó a la última vuelta, que Manuel González planificó a la perfección al cerrar todos los huecos y mantener las diferencias con Celestino Vietti, que se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de Izan Guevara, que les acompañó en el podio.

La cuarta posición fue para Iván Ortolá, que tuvo que ayudar a Guevara a llegar hasta la calle de talleres al quedarse sin gasolina, con Daniel Holgado quinto, por delante de David Alonso, Filip Salac, Alonso López, Luca Lunetta y Senna Agius, que completaron las diez primeras plazas.

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Juan Antonio Lladós