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Ampliado el horario de votación en tres colegios de Sevilla, Málaga y El Puerto por retrasos en su constitución

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Las juntas electorales de Zona de Sevilla, Málaga y Cádiz han acordado extender el horario de votación en tres colegios electorales --el CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz)-- por retrasos en la constitución de las mesas electorales.

En concreto, la Junta Electoral de Zona de Sevilla ha acordado ampliar hasta las 20.43 horas el horario de cierre de votación de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, que no quedaron definitivamente constituidas hasta las 09.43 horas.

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Por su parte, la Junta Electoral de Málaga ha decidido extender hasta las 20.14 horas el horario de votación en una mesa del CEIP Constitución 78, también constituida con 14 minutos de retraso.

Igualmente, la Junta Electoral Provincial de Cádiz ha acordado que el horario de votación en una mesa del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María se prolongue hasta las 20.10 horas, tras registrar un retraso de diez minutos en su constitución.

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Según ha destacado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se trata de las únicas incidencias reseñables registradas hasta ahora en la jornada electoral de este 17M y afectan exclusivamente a la hora de cierre de los colegios afectados para el mantenimiento de la votación.

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