El brote de ébola en RDC se extiende a los territorios controlados por las milicias del M23

El brote de ébola declarado esta semana en República Democrática del Congo (RDC) ha llegado a la provincia de Kivu Norte, escenario de un largo conflicto entre el Ejército y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), con la detección del primer caso confirmado en la ciudad de Goma, la capital provincial, en manos del grupo guerrillero desde el año pasado.

Horas después de que el director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo (INRB), Jean-Jacques Muyembe, avanzara que había conocimiento un caso identificado en la ciudad, el gobernador rebelde de esta enormemente conflictiva provincia del noreste del país, Bahati Musanga Erasto, ha confirmado finalmente la situación en un comunicado: el paciente llegó enfermo a Goma desde la capital de la vecina provincia de Ituri, Bunia, epicentro del brote que habría dejado ya al menos 80 muertos.

PUBLICIDAD

"Tras la confirmación de este caso", ha anunciado Musanga Erasto, "las autoridades provinciales, en coordinación con los servicios de salud y centros médicos locales, activaron de inmediato los mecanismos de respuesta para prevenir la propagación de la enfermedad en las zonas bajo la administración del M23 y de la Alianza del Río Congo", el brazo político del movimiento armado.

La región de Kivu lleva meses bajo el caos. Tanto Goma como la capital de Kivu Sur, Bukavu, se encuentran bajo control del M23. Aunque existe un proceso internacional de mediación de alto el fuego, los intercambios de bombardeos son constantes, como también lo son los éxodos de gente entre las poblaciones de la región.

PUBLICIDAD

La situación humanitaria es crítica como demuestra el hecho de que tanto Gobierno como rebeldes han reconocido, en uno de los pocos consensos de las negociaciones, la necesidad de consolidar lo antes posible rutas de ayuda humanitaria, todavía muy inestables.

El gobernador rebelde de Kivu Norte asegura que el paciente "ha sido tratado y aislado de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes" y que "se están llevando a cabo operaciones de rastreo de contactos y seguimiento para identificar rápidamente a todas las personas que pudieron haber estado expuestas". Existen, según Musanga Erasto, "equipos de vigilancia médica y epidemiológica" que "permanecen movilizados en todo el territorio afectado".

PUBLICIDAD