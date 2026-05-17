Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 18 de mayo

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y dependerá de Vox"

-- "León XIV visitará una de las calles más conflictivas de Madrid"

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EL MUNDO

-- "Victoria incómoda de Moreno pese a la debacle histórica del PSOE"

-- "Chicas en moto, tatuajes y ametralladoras en las calles del Irán en guerra"

ABC

-- "Moreno vuelve a arrollar sin repetir la mayoría absoluta"

-- "Catástrofe histórica de Sánchez y Montero"

LA VANGUARDIA

-- "El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y Vox será decisivo"

-- "La OMS declara la emergencia sanitaria por ébola en RD Congo"

LA RAZÓN

-- "Moreno gana las elecciones y Sánchez y Montero hunden al PSOE"

-- "Sánchez entierra al PSOE andaluz: Montero pierde dos escaños y consigue empeorar el resultado de Espadas"

EL PERIÓDICO

-- "Moreno, sin mayoría absoluta por el tirón de la izquierda andalucista"

-- "Las ejecuciones por pena de muerte alcanzan el mayor nivel en 44 años"

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