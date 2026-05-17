Arabia Saudí denuncia la entrada de tres drones en su espacio aéreo desde Irak y anuncia su destrucción

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha denunciado este domingo la entrada en el espacio aéreo del Reino de tres drones procedentes del espacio aéreo de Irak, si bien, una vez detectados, han sido "interceptados y destruidos".

"Tres drones han sido interceptados y destruidos tras ingresar al espacio aéreo del Reino desde el espacio aéreo iraquí", ha afirmado en un comunicado difundido por la cartera el portavoz de Defensa, Turki al Maliki.

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Pese a no apuntar directamente a un responsable, Al Maliki ha enfatizado que el Ministerio "se reserva el derecho de responder en el momento y lugar apropiados", así como que "implementará todas las medidas" para responder a "cualquier intento de violar la soberanía, la seguridad y la integridad de los ciudadanos y residentes" de Arabia Saudí.

La notificación de la Defensa saudí ha llegado horas después de que su aliado Emiratos Árabes Unidos (EAU) haya denunciado otro ataque con tres drones, de los cuales uno llegó a impactar, incendiando un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dafra que constituye la mayor parte del oeste del país.

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Abu Dabi tampoco ha apuntado a un culpable concreto, limitándose a calificar el ataque de "terrorista" y ubicando la procedencia de los proyectiles en su frontera occidental.

De cualquier modo, el Ministerio de Exteriores emiratí ha emitido un comunicado de condena contra los ataques con drones contra Arabia Saudí, aludiendo, como Riad, a su entrada desde espacio aéreo iraquí.

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"Estos ataques constituyen una violación de la soberanía del hermano Reino de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad", reza la breve nota en la que Emiratos ha expresado su "plena solidaridad" con su socio y su "apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad".

También ha hecho lo propio el Ministerio de Exteriores de Bahréin con su propio comunicado, difundido a través de la agencia estatal bahreiní BNA, en el que ha rechazado el "atroz ataque terrorista perpetrado contra la seguridad y la estabilidad" saudíes, denunciando una "peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales", así como "una flagrante violación de los principios de buena vecindad y del Derecho Internacional".

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Asimismo, la diplomacia bahreiní ha insistido en "la necesidad de que la República de Irak adopte medidas inmediatas y decisivas para exigir responsabilidades a todos los implicados en estos actos delictivos y terroristas, e impedir el uso de su territorio o espacio aéreo para llevar a cabo actos hostiles que atenten contra la seguridad y la estabilidad de los países de la región y sus pueblos pacíficos".

Irak cuenta en su territorio con múltiples milicias proiraníes con importantes grados de influencia e incluso con una alta integración en el aparato de seguridad estatal, como es el caso de las agrupadas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

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Durante varias fases de la guerra contra Estados Unidos e Israel, estos grupos lanzaron ataques contra bases e intereses estadounidenses en la región, conformando un importante punto de fricción entre Bagdad y Washington --también destacado aliado de Riad-- que ha llevado al nuevo primer ministro iraquí, el chií Alí al Zaidi, a prometer a la Casa Blanca que hará todo lo que esté en su mano para controlar a dichas milicias.

Con todo, ninguno de estos grupos ha reivindicado, por ahora, ataque alguno semejante a los denunciados.

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