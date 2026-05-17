Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR mañana

El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.

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De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.

"La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", señaló Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE.

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Por su parte, la cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.