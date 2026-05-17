Griezmann se despide del Atlético: "No he traído una Liga o una Champions, pero me vale más vuestro cariño"

El delantero francés Antoine Griezmann se despidió este domingo del Riyadh Air Metropolitano como jugador del Atlético de Madrid tras diez temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca repartidos en dos periodos en los que "no" ha podido "traer una Liga o una Champions" a la entidad aunque se queda con el "cariño" brindado por la afición que le han ayudado a convertirse en el máximo goleador en la historia del club con 212 tantos.

"Hoy es un día muy especial, un día cargado de emociones para rendirte el merecido homenaje con el apoyo de toda la afición rojiblanca. Han sido unos años inolvidables, vestidos de rojiblanco y dejándonos grandísimos momentos en estas 10 temporadas, Antoine", expresó el 'speaker' rojiblanco como preámbulo de la proyección en las pantallas del estadio de imágenes del francés con la elástica colchonera.

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Dentro del acto de homenaje, los capitanes del equipo, Koke Resurrección, José María Giménez y Jan Oblak, le hicieron entrega de una camiseta especial firmada por todos sus compañeros. "Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Se fue Godín, se fue Gabi, se fue Juanfran, se fue Raúl García... gente muy importante para mí, y ahora se me va mi hermano", comenzó el primer capitán en su discurso.

Koke incidió en "la sonrisa y el legado" que deja el francés en la entidad madrileña pese a su marcha al FC Barcelona entre 2019 y 2021. "Fue el mejor, se marchó, nos dolió a todos, es la verdad que nos dolió a todos un montón, pero le echó dos huevos, y volvió aquí, metió goles, trabajó, fue el mejor otra vez", afirmó.

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"Disfruta mucho de esta nueva experiencia. Nosotros los atléticos siempre decimos que más allá que los títulos, buscamos este reconocimiento. Hoy están aquí 70.000 tíos aplaudiendo y que te van a aplaudir mucho más", finalizó el '6' rojiblanco.

Seguidamente, aparecieron sobre el terreno de juego varios exjugadores que han sido capitanes en el Atlético de Madrid para entregarle un brazalete como símbolo de "leyenda". "Esto es una despedida. Es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida, pero a partir de hoy empieza una leyenda que a medida que pase el tiempo lo vamos a seguir recordando y valorando cada día más", añadió el uruguayo Diego Godín.

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"Todos sabemos cómo ha sido el camino, lo importante que ha sido para que el club esté en el lugar que está hoy. Gracias Antoine por tu fútbol, tu humildad y tu compromiso. Aquí tienes el reconocimiento de tu gente, que es lo más grande que se puede llevar un futbolista", manifestó Fernando Torres, actual entrenador del Atlético Madrileño.

Griezmann se marcha al Orlando City SC al finalizar la presente campaña por lo que este domingo vivió su último partido en el Metropolitano, en lo que ha sido el número 500 como jugador del Atlético de Madrid --el cuarto jugador con más partidos de la historia colchonera--.

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Por ello, el presidente del club, Enrique Cerezo, le entregó una placa conmemorativa, así como una réplica del estadio como recuerdo de ser el autor del primer gol en él. "Antoine, esta siempre será tu casa", manifestó Cerezo.

El entrenador del equipo, Diego Pablo Simeone, también tuvo unas palabras de reconocimiento para el '7'. "Es muy difícil que todos te quieran y a ti te quieren todos. Llegaste jugando ahí en banda, y te pusimos ahí en el medio, y fuiste un insaciable del gol. Tienes una frescura y una alegría que contagia y contagió siempre a tus compañeros, y te llevó al lugar que te mereces", ensalzó el 'Cholo'.

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Y ahí fue el turno para que el protagonista del día tomara la palabra acompañado de su mujer y sus cuatro hijos. "Ahora es cuando se me complica todo", inició un Griezmann visiblemente emocionado y que quiso agradecer a todos los presentes.

"Sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no lo han hecho, así que pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, hice un error, volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo", confesó el francés acerca de su marcha al conjunto culé en 2019.

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Aunque dejó un mensaje que emocionó a una afición totalmente entregada al francés. "Es verdad que no he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más vuestro cariño. Es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida. Padres, madres, tíos, tías... muchas gracias por traer a vuestro niño aquí para enseñarle lo que es el Atlético de Madrid, que es lo mejor que hay en el mundo", subrayó.

Griezmann reconoció que desde que llegó en 2014 "ha sido increíble poder compartir cada día del año" con los compañeros, pero especialmente con Simeone. "Gracias a ti, hay mucha ilusión en este estadio, en este vestuario. Gracias a ti fui campeón del mundo, me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo para mi luchar para ti", dedicó al argentino.

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También se acordó de su "gordito preferido", Koke Resurrección. "No sé si soy una leyenda, pero tú, amigo, eres una puta leyenda de este club", señaló antes de agradecer a su esposa, Erika Choperena, y a sus padres. "Gracias a mi padre estoy aquí hoy disfrutando del fútbol", concluyó.