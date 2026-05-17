Agencias

Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos tras la polémica

Guardar
Imagen QW6DSGKKPVDPVGZ7ER2RY2YXJM

Parecía que todo estaba zanjado. Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto. "Es todo falso, a ver, ella no ha dicho nada, me llevo de cine con ella", explicó Ana en su día. Y añadió: "Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien".

Pero no hay verano que se precie sin las palabras 'posado' y 'Ana Obregón' seguidas y la intérprete es sabedora de ello, por eso no hay más que preguntarle por la hipotética idea de retomarlos para que tire de ironía: "No me veréis hacer un posado en un crucero nunca"

PUBLICIDAD

La presentadora ya ha dado pistas de lo que hará el próximo verano y sus planes no pasan por coger un barco: "Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy". Lo que no ha aclarado es si viajará a Mallorca, y deja en el aire si retomará o no esos míticos posados suyos con los que se daba por inaugurado el verano en España: "Nunca se sabe".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cabo Verde vota en unas legislativas marcadas por la tranquilidad y el llamado a las urnas

Infobae

Al menos seis palestinos muerto y varios heridos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos seis palestinos muerto y varios heridos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Ministro del Interior italiano indica problema psiquiátrico detrás del atropello en Módena

Infobae

Cate Blanchett en Cannes: "Al 'Me Too' lo mataron muy pronto"

Infobae

Senador mexicano niega contacto con autoridades de EE.UU. y rechaza nexos con narcotráfico

Infobae