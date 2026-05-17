Sinner supera a Ruud y completa la colección de Masters 1.000

Roma, 17 may (EFE).- Jannik Sinner conquistó este domingo el Masters 1.000 de Roma tras ganar al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 y completó así la colección de los nueve títulos del circuito en esta categoría, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo.

El italiano, que superó de forma solvente a Ruud, se unió a Rafael Nadal como el segundo jugador en ganar los tres títulos Masters 1000 sobre tierra batida en una misma temporada -Montecarlo, Madrid y Roma-, además de convertirse en el único en conquistar seis de forma consecutiva.

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Por su parte, el noruego, el tenista más importante en la historia de su país, no pudo coronar su segundo Masters 1.000 de su carrera tras ganar el año pasado en Madrid, y perdió así su tercera final en este nivel.