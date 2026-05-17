Netanyahu habla con Trump sobre Irán antes de reunir a gabinete de seguridad, según medios

Jerusalén, 17 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una conversación por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las tensiones regionales poco antes de que el mandatario israelí reúna a su gabinete de seguridad, según la prensa local.

Los líderes abordaron las tensiones con Irán y las situaciones en el Líbano y Gaza, recogió el diario israelí Haaretz. Netanyahu ya había anunciado este domingo que conversaría con el presidente estadounidense, aseverando que lo hace "cada pocos días" y que se disponía también a escuchar sus impresiones sobre su reciente visita a China.

PUBLICIDAD

Poco después de producirse la llamada, Trump publicó en su red social, Truth Social, un mensaje apremiando a Irán a "ponerse las pilas", "o no quedará nada de ellos", en el marco de un posible reinicio de la guerra.

"Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario", subrayó Netanyahu este domingo en el comunicado de su oficina que anunciaba que conversaría con Trump.

PUBLICIDAD

El alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en vigor el 8 de abril, y desde entonces las negociaciones indirectas entre la República Islámica y los estadounidenses no han resultado en un acuerdo de paz prolongado y permanecen estancadas.

Desde que el alto el fuego entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que sus operaciones en Oriente Medio, en el marco de la guerra con Irán, no han terminado. EFE

PUBLICIDAD