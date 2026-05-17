Hoy es noticia en el mundo (19:30 horas)

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1.- Otra vez tambores de guerra en Irán

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IRÁN GUERRA | Trump asegura que a Irán se le acaba el tiempo para pactar o "no quedará nada de ellos"

IRÁN GUERRA | Netanyahu dice estar "preparado para cualquier escenario" con Irán

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IRÁN GUERRA | Irán entrega nueva propuesta a Pakistán para reanudar negociación con EE.UU., según medios

IRÁN GUERRA | EE.UU. exige a Irán su uranio, límites nucleares y renuncia a compensaciones, según Fars

2.- Ucrania ataca Moscú

UCRANIA GUERRA | Al menos tres muertos y 15 heridos tras el mayor ataque de drones ucranianos contra Moscú

UCRANIA GUERRA | Zelenski: el masivo ataque con drones contra Moscú está "totalmente justificado"

3.- Ébola, emergencia internacional

RD CONGO ÉBOLA | Alerta internacional por ébola en la RDC moviliza a la región y desata cierres fronterizos

RD CONGO ÉBOLA | La OMS teme exportación regional del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC)

4.- Extraditado a EEUU uno de los colaboradores más cercanos a Maduro

VENEZUELA EEUU | El Gobierno de Venezuela informa de la deportación de Alex Saab a Estados Unidos

5.- EE.UU., camino a las urnas

EEUU ELECCIONES | Trump se venga en las primarias de Luisiana y confirma su control del Partido Republicano

EEUU ELECCIONES | Protestas en Alabama, cuna de los derechos civiles, para proteger el voto afroamericano

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

VENEZUELA EEUU | El empresario colombiano Alex Saab, deportado por el Gobierno de Venezuela a EEUU, siempre se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, Venezuela o EE.UU., y cobró notoriedad cuando en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro. (Foto)

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA LÍBANO | La cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano, especialmente en el sur del país, se acerca a los 3.000. Este domingo aumentó hasta los 2.988 con 9.210 heridos, informaron fuentes oficiales.

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NINTENDO VIDEOJUEGOS | Décadas antes de que 'Super Mario' existiera, incluso antes de que cualquier videojuego saliera a la luz, la compañía japonesa Nintendo producía naipes en una fábrica que ahora se ha transformado en museo oficial, con un recorrido por su historia donde todo se juega a lo grande. Pilar Bernal Zamora desde Kioto (Japón) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE

EEUU RELIGIÓN | La Explanada Nacional de Washington se prepara para albergar el evento "Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias", una jornada de oración de nueve horas en la que participarán destacadas figuras de la Administración Trump.

Redacción EFE Internacional

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