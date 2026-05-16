Zelenski anuncia nuevos "formatos de respuesta" tras los últimos ataques rusos sobre Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que ha aprobado nuevos "formatos de respuesta" contra Rusia tras los últimos bombardeos sobre Kiev, que han dejado al menos 24 muertos, y ha afirmado que Moscú ya ha sufrido ataques contra infraestructuras militares y energéticas.

"Debemos responder a los ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos de forma justa y contundente. Aprobaré ciertos protocolos de respuesta", ha señalado Zelenski durante su discurso vespertino diario, antes de afirmar que "anoche, el enemigo ya presenció ataques que impactaron, en particular, en sus instalaciones petroleras y bases militares". "Continuamos con estas operaciones", ha añadido.

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El mandatario ucraniano ha realizado estas declaraciones después del ataque lanzado el jueves por Rusia contra Kiev, donde un misil Kh-101 destruyó parte de un edificio residencial de nueve plantas. "Los rusos prácticamente arrasaron una sección entera del edificio", ha denunciado Zelenski, que ha confirmado que entre las 24 víctimas mortales figuran tres niños.

Asimismo, el presidente ha advertido de que los servicios de Inteligencia ucranianos han detectado un aumento de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia y ha acusado a Moscú de intentar implicar "aún más" a Minsk en la guerra. Según ha explicado, el Kremlin estaría estudiando nuevas operaciones desde territorio bielorruso dirigidas tanto contra el eje Chernihiv-Kiev como contra países de la OTAN fronterizos con Bielorrusia.

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En este sentido, Zelenski ha indicado que ha ordenado a las Fuerzas de Defensa y Seguridad del país preparar un plan específico de respuesta y reforzar la dirección de Chernihiv-Kiev ante el riesgo de nuevas ofensivas.

El presidente ucraniano también ha afirmado que Kiev dispone de documentos rusos sobre posibles ataques dirigidos contra "instalaciones políticas y militares" en la capital ucraniana, incluida la calle Bankova, sede de la Presidencia. "Algunos en Moscú aún no comprenden que los ucranianos jamás renunciaremos a nuestra independencia", ha subrayado.

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Por otra parte, Zelenski ha confirmado la llegada al país de 209 ciudadanos ucranianos liberados en un intercambio de prisioneros con Rusia, entre ellos 205 militares y cuatro civiles capturados en la región de Sumy. Según ha explicado, se trata de la primera fase del canje acordado en formato "1.000 por 1.000".