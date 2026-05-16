Hallan en Ecuador dos toneladas de droga en un contenedor que iba hacia Países Bajos

Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- La Policía de Ecuador decomisó dos toneladas de droga que estaban impregnadas en cartones en los que se guardaba piña de exportación, y que estaban en un contenedor que iba a salir desde el puerto de Posorja, ubicado en el Golfo de Guayaquil, hasta Países Bajos.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que "labores de investigación" permitieron a los agentes detectar el contenedor de una empresa exportadora de frutas que estaba contaminado.

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En su interior se encontraron "cartones impregnados de droga con el equivalente a 2 toneladas que se dirigía hacia Rotterdam, Países Bajos", escribió en su cuenta de la red social X.

El ministro señaló que la droga incautada está valorada en "más de 94 millones de dólares en el mercado europeo".

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Horas antes, la Policía también había informado de la incautación de 75 kilos de cocaína que estaban escondidos en el doble fondo de un vehículo que ingresó al puerto de Posorja.

Por ese caso, los agentes detuvieron al conductor del vehículo y decomisaron cuatro dispositivos GPS y dos teléfonos móviles.

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El Gobierno inició en abril la construcción de una estación naval en Posorja, a pocos kilómetros del puerto de aguas profundas, con el objetivo de fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil, una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada del país hacia Europa y Estados Unidos.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, en todo el país, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales. EFE

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