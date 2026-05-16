Agencias

Un millar de manifestantes propalestinos en Barcelona por el 78 aniversario de la Nakba

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Unas 1.000 personas, según cifras municipales, se han manifestado este sábado por la tarde en Barcelona a favor de Palestina por el 78 aniversario de la Nakba, que conmemora la derrota palestina en la guerra árabe-israelí de 1948, año de creación del Estado de Israel.

Sobre las 18 se han concentrado en la plaza Catalunya y después han marchado por el paseo de Gràcia hasta llegar a la sede de la UE en Barcelona, ante la cual han pronunciado varios discursos y seguían concentrados poco antes de las 20.

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Durante el recorrido han enarbolado banderas de Palestina y del Líbano, y han gritado "Free palestine", "UE cómplice del genocidio" y "Boicot Israel", además de llamar al boicot de algunas grandes empresas.

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