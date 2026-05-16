Delcy Rodríguez se reúne con canciller de Surinam para consolidar integración regional

Caracas, 16 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este sábado con el canciller de Surinam, Melvin Bouva, quien visitó Caracas para consolidar la integración regional y evaluar la cooperación bilateral en áreas como la pesca, agricultura, turismo y energía.

El equipo de Prensa Presidencial indicó que este encuentro marca una hoja de ruta diplomática entre ambos países, orientada a profundizar los vínculos de hermandad y avanzar en una agenda de trabajo conjunta que abarca "sectores estratégicos".

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Durante la reunión, prosiguió, ambos funcionarios destacaron la importancia de elevar el intercambio bilateral a nuevos "niveles de eficiencia".

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, declaró minutos después de este encuentro al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que ambos países repasaron los planes de cooperación en materia de pesca, agricultura, transporte marítimo y aéreo, turismo y energía.

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"Hemos diseñado un plan, una hoja de ruta que nos permita en las próximas semanas avanzar con fuerza hacia una comisión mixta para poder concretar todos estos documentos, toda esta línea de cooperación", añadió.

Igualmente, dijo que se conversó sobre la conexión aérea entre Paramaribo y Caracas, así como Paramaribo y Porlamar, en el estado insular de Nueva Esparta.

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El canciller de Surinam, Melvin Bouva, indicó que fue una visita con un programa "muy ajetreado" en el que también discutieron sobre el desarrollo de capacidades en educación para los ciudadanos.

Asimismo, dijo que ya se dieron los pasos para un próximo encuentro entre delegaciones de ambos países, con el fin de concluir las discusiones y los trámites necesarios para firmar los acuerdos y "empezar a trabajar de verdad" en una relación avanzada entre Venezuela y Surinam.

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El viernes, ambos cancilleres, junto a equipos de trabajo de los gobiernos, se reunieron en Caracas para evaluar la cooperación en distintos ámbitos de interés mutuo, sin que se ofrecieran detalles sobre lo conversado.

En septiembre pasado, el ministro surinamés de Finanzas y Planificación, Adelien Wijnerman, y la embajadora de Venezuela en ese país, Ayezim Y. Flores Rivas, se reunieron para reforzar las relaciones comunes, específicamente en los sectores del petróleo, el gas, la educación y la economía, informó entonces el Servicio de Comunicación de Surinam (CDS, en inglés). EFE

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