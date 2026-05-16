Más de 1.100 auditores y observadores vigilarán las elecciones presidenciales en Colombia

Bogotá, 16 may (EFE).- Un total de 1.188 auditores y observadores nacionales e internacionales han sido acreditados para supervisar las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será el próximo 31 de mayo, confirmó este sábado el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la autoridad electoral, las acreditaciones corresponden a tres frentes de supervisión: auditoría técnica de los sistemas electorales, observación internacional y observación nacional, con el objetivo de garantizar el seguimiento independiente y plural del proceso.

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El CNE aseguró que esto permitirá que "el proceso sea verificado de manera simultánea por organizaciones de distinto origen político, misiones diplomáticas, organismos multilaterales y veedurías ciudadanas especializadas".

Del total de acreditados, 879 ejercerán funciones de auditoría de sistemas y entre ellos figuran delegados del propio CNE, partidos políticos, movimientos ciudadanos y organizaciones de observación electoral.

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El CNE concentra 475 auditores internos, mientras que el movimiento oficialista Pacto Histórico del candidato Iván Cepeda, acreditó 122 y el partido opositor Centro Democrático, de la candidata Paloma Valencia, registró 95.

También participan agrupaciones como Defensores de la Patria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, Dignidad & Compromiso del candidato de centro Sergio Fajardo y la ONG Misión de Observación Electoral (MOE).

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En el componente internacional fueron acreditados 229 observadores pertenecientes a siete organizaciones multilaterales y diplomáticas, entre ellas delegados de la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Instituto Republicano Internacional (IRI).

Por su parte, la MOE desplegará 80 observadores nacionales en distintas regiones del país para hacer seguimiento ciudadano e independiente a las diferentes fases del calendario electoral.

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El organismo añadió que la verificación "independiente y multilateral es una pieza esencial del andamiaje democrático y un mensaje claro frente a cualquier intento de cuestionar la integridad del proceso".

La organización de las elecciones ha estado marcada en las últimas semanas por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la seguridad del proceso electoral, las condiciones de transparencia y la confiabilidad de los sistemas tecnológicos que se utilizarán en la jornada del 31 de mayo.

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Petro critica el software electoral y ha pedido auditorías internacionales al sistema de preconteo, además de reclamar acceso al código fuente utilizado por la Registraduría Nacional, entidad encargada de la logística de las elecciones.

El mandatario ha insistido en que una revisión amplia de los sistemas es necesaria para "fortalecer la transparencia electoral", mientras que la Registraduría y distintos sectores políticos han defendido la solidez institucional del proceso. EFE

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