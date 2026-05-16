AV. El Racing de Santander vuelve 14 años después a LaLiga EA Sports

El Racing de Santander ha abrochado este sábado de manera matemática su regreso 14 años después a LaLiga EA Sports, gracias a su goleada por 4-1 al Real Valladolid y la derrota de la UD Almería por 1-2 ante la UD Las Palmas, en sendos partidos de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

En los Campos de Sport de El Sardinero, sobrepasada la primera media hora abrió el marcador Asier Villalibre a favor del Racing haciendo una chilena tras un saque de esquina. Aunque Mohamed Jaouab igualó para el conjunto visitante poco antes del descanso, Andrés Martín puso de nuevo a los locales por delante transformando un penalti en el minuto 62.

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Y el propio Andrés Martín en el 73' canalizó la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área, tras asistencia rasa de Villalibre. Y ya en el tiempo de descuento, mientras la afición santanderina festejaba el inminente ascenso a Primera División, Suleiman Camara puso la guinda con el cuarto gol mediante un derechazo a bocajarro y potente en el área.