Los apagones de este sábado en Cuba afectarán a la vez hasta el 56% de la isla

La Habana, 16 may (EFE).- Cuba prevé este sábado otra jornada de prolongados apagones y en el "horario pico", el de máxima demanda de energía, los cortes simultáneos afectarán hasta el 56 % del país, según los datos de estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, medida que el Gobierno cubano ha calificado de “genocida” y por la que acusa a Washington de estar “asfixiando” a la isla.

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La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.475 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.825 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.855 MW.

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La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, según el comunicado de la UNE. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

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Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Washington obligó a pararlos por falta de materia prima en enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

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Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y solo produce unos 40.000 en sus pozos. El resto debería importarlo, pero en los que va de 2026 apenas han entrado en el país dos tanqueros con combustible del exterior, al menos de manera oficial. EFE