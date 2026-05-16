Las exportaciones de petróleo de Irak por el estrecho de Ormuz caen un 90 % por el bloqueo

Bagdad, 16 may (EFE).- Irak exportó en el mes de abril a través del estrecho de Ormuz un total de 10 millones de barriles de petróleo, una caída del 89,2 % respecto a los meses anteriores a la guerra en Irán del pasado 28 de febrero, cuando exportaba 93 millones mensuales.

Así lo anunció este sábado el nuevo ministro de Petróleo de Irak, Basim Mohamed, en una rueda de prensa en Bagdad, en la que indicó que esta disminución se produce "como consecuencia de la guerra", dado que el 90 % de las exportaciones iraquíes dependían tradicionalmente del estrecho de Ormuz antes del bloqueo "de facto" de esta vía por Irán y, posteriormente, por Estados Unidos.

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Las exportaciones de crudo de Irak comenzaron a disminuir el pasado marzo, cuando el país exportó 18 millones de barriles a través del estrecho, según datos del Ministerio de Petróleo iraquí.

El ministro, que asume el cargo desde hoy, explicó que "la visión y la estrategia del Gobierno se centran en la presencia de todas las empresas extranjeras en Irak para que participen en el aumento de la capacidad de producción, la formación de personal técnico y de ingeniería, y la construcción de la mejor infraestructura para el sector petrolero".

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Mohamed afirmó igualmente que Irak tiene "todos los elementos necesarios para alcanzar el liderazgo en el sector energético, dadas sus vastas reservas de petróleo".

Además, indicó que el Gobierno se esfuerza por transformar todas las provincias del país en provincias productoras de petróleo para mejorar su situación económica, ya que el crudo es la principal fuente de ingresos de Irak.

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Irak es uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el segundo mayor productor de crudo dentro de la organización, seguido de Arabia Saudí. EFE